Wagner indica “pegadinha” de Lula sobre desistência de candidatura

Wagner não acredita em desistência de Lula. - Foto: Anderson Ramos / Ag. A TARDE

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), reagiu a uma possível desistência do presidente Lula (PT) de concorrer à reeleição. Em entrevista nesta semana, o mandatário disse que ainda não sabe se será candidato ao Palácio do Planalto.

Em coletiva na tarde desta quinta-feira, 9, na cerimônia de posse do desembargador Maurício Kertzman como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no CAB, o senador indicou que tudo não passou de uma provocação do presidente.

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“O presidente Lula é um homem muito inteligente. Ele move as palavras para deixar essa dúvida na cabeça de quem quiser. Eu não tenho nenhuma dúvida, ele é candidato, com certeza. Ele gosta de falar algumas coisas para deixar o pessoal excitado, mas para mim zero chances disso acontecer”, cravou.

Indecisão?

A dúvida sobre a candidatura veio à tona durante entrevista ao site ICL Notícias, que na ocasião, disse que o seu nome ainda vai ser analisada pelo PT na convenção partidária. Apesar disso, Lula disse que “todo mundo sabe que dificilmente” deixará de disputar a Presidência da República.

“Eu falo que não decidi que vou ser candidato ainda. Eu vou pleitear ao PT a necessidade de a gente reconstruir uma aliança política forte para que a gente não permita que os fascistas voltem a governar esse país. Esse é o papel que eu tenho para jogar agora”, disse.

“E qual é a vantagem que eu tenho: eu tenho o acúmulo de experiência que ninguém tem nesse país. Não tem nenhum político que tenha a experiência que eu tenho nesse país”, acrescentou o presidente.