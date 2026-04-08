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MISTÉRIO

Lula diz que ainda não decidiu se será candidato nas eleições

Presidente disse que "dificilmente” deixará de disputar a Presidência da República

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/04/2026 - 17:50 h

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Lula não confirmou se será candidato ao Planalto.
Lula não confirmou se será candidato ao Planalto. -

O presidente Lula (PT) colocou em dúvida se será candidato à reeleição nas eleições de outubro. Em entrevista ao site ICL Notícias,o mandatário disse que a sua candidatura ainda vai ser analisada pelo PT na convenção partidária.

Apesar disso, Lula disse que “todo mundo sabe que dificilmente” deixará de disputar a Presidência da República.

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“Eu falo que não decidi que vou ser candidato ainda. Eu vou pleitear ao PT a necessidade de a gente reconstruir uma aliança política forte para que a gente não permita que os fascistas voltem a governar esse país. Esse é o papel que eu tenho para jogar agora”, disse.

“E qual é a vantagem que eu tenho: eu tenho o acúmulo de experiência que ninguém tem nesse país. Não tem nenhum político que tenha a experiência que eu tenho nesse país”, acrescentou o presidente.

Contra as bets

Durante a entrevista, Lula colocou o possível fim das apostas esportivas no centro do debate ao criticar o avanço das “bets” no país.

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Ao relacionar o crescimento dessas plataformas ao aumento do endividamento dos brasileiros, ele indicou que o governo discute medidas mais duras para o setor, incluindo, em último caso, o encerramento das atividades.

"Hoje o cassino está dentro da sua casa, com seu filho de dez anos, com seu neto de onze anos, com a sua neta, com sua filha, utilizando o celular do pai, que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário dentro das bets. Eu quero dizer o seguinte: se depender de mim, a gente fecha as bets. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país."

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Tags:

candidatura Lula presidência da república reeleição

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