ELEIÇÕES
Cynthia Marabá se filia ao PL para concorrer eleições
Ato ocorreu nesta quarta-feira, 8, em Brasília
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A ex-secretária de Cidadania de Luís Eduardo Magalhães, Cynthia Marabá, se filiou ao Partido Liberal (PL) para concorrer uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro.
O ato ocorreu em Brasília, nesta quarta-feira, 8, e contou com a presença dos seguintes nomes:
- pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro;
- com o presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto;
- do presidente estadual do Partido Liberal na Bahia, João Roma.
- Além do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, marido de Cynthia.
Para a reunião em Brasília, Cinthya Marabá, que é a primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, foi acompanhada pelo prefeito Junior Marabá (PP).
"Hoje confirmamos nossa pré-candidatura pelo Partido Liberal. Acredito que de agora em diante iremos dar continuidade aos trabalhos que já iniciamos pelo Oeste da Bahia de forma mais objetiva, a partir da confirmação da legenda”, comentou Cinthya Marabá.
Leia Também:
A pré-candidatura de Cinthya Marabá pelo PL surge de forma natural, em função da própria identidade política de Luís Eduardo Magalhães.
O município foi responsável pela única vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, em todo estado da Bahia, no segundo turno das eleições de 2022.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes