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ELEIÇÕES

Cynthia Marabá se filia ao PL para concorrer eleições

Ato ocorreu nesta quarta-feira, 8, em Brasília

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 13:17 h

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Ex-secretária de Cidadania, Cynthia Marabá
Ex-secretária de Cidadania, Cynthia Marabá -

A ex-secretária de Cidadania de Luís Eduardo Magalhães, Cynthia Marabá, se filiou ao Partido Liberal (PL) para concorrer uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro.

O ato ocorreu em Brasília, nesta quarta-feira, 8, e contou com a presença dos seguintes nomes:

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  • pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro;
  • com o presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto;
  • do presidente estadual do Partido Liberal na Bahia, João Roma.
  • Além do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, marido de Cynthia.

Para a reunião em Brasília, Cinthya Marabá, que é a primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, foi acompanhada pelo prefeito Junior Marabá (PP).

"Hoje confirmamos nossa pré-candidatura pelo Partido Liberal. Acredito que de agora em diante iremos dar continuidade aos trabalhos que já iniciamos pelo Oeste da Bahia de forma mais objetiva, a partir da confirmação da legenda”, comentou Cinthya Marabá.

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A pré-candidatura de Cinthya Marabá pelo PL surge de forma natural, em função da própria identidade política de Luís Eduardo Magalhães.

O município foi responsável pela única vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, em todo estado da Bahia, no segundo turno das eleições de 2022.

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Tags:

eleições Política

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