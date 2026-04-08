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ELEIÇÕES 2026

Caiado diz que terá palanque no Nordeste e promete “surpreender”

Presidenciável minimizou chegada de nomes alinhados a Lula no PSD

Ane Catarine

Por Ane Catarine

08/04/2026 - 7:29 h

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Adversário de Lula, Caiado diz que terá palanque forte no Nordeste
Adversário de Lula, Caiado diz que terá palanque forte no Nordeste -

O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, minimizou na segunda-feira, 7, a chegada de novos nomes alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PSD e afirmou que terá um palanque no Nordeste que “vai surpreender” durante a campanha.

Segundo ele, apesar de a região ser historicamente um reduto eleitoral do petista, há uma mudança no perfil do eleitor nordestino.

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“Terei uma base e um palanque no Nordeste que vai surpreender muito. Hoje, o Nordeste está muito empenhado em trazer um presidente da República que tenha sensibilidade para entender o potencial de desenvolvimento da região. Os nordestinos já emprestaram prestígio ao atual presidente”, afirmou.

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A declaração foi dada durante o 68º Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, em meio ao movimento de fortalecimento da ala governista dentro do PSD após a janela partidária.

Na Bahia, por exemplo, o partido é aliado de Lula, o que reforça esse cenário.

Mais cedo nesta terça-feira, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que, se Caiado atingir 15% das intenções de voto, “está ótimo”. O dirigente acompanhou o discurso do presidenciável no evento.

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Tags:

eleição 2026 Lula Nordeste Política Ronaldo Caiado

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