Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

"Se depender de mim, a gente fecha as bets", dispara Lula

Presidente associa crescimento das apostas ao endividamento e diz que governo discute medidas contra o setor

Luan Julião

Por Luan Julião

08/04/2026 - 15:53 h | Atualizada em 08/04/2026 - 16:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o possível fim das apostas esportivas no centro do debate ao criticar o avanço das “bets” no país. Ao relacionar o crescimento dessas plataformas ao aumento do endividamento dos brasileiros, ele indicou que o governo discute medidas mais duras para o setor, incluindo, em último caso, o encerramento das atividades.

A fala mais contundente veio ao tratar do que faria se a decisão dependesse exclusivamente dele, deixando clara sua posição diante do tema:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Hoje o cassino está dentro da sua casa, com seu filho de dez anos, com seu neto de onze anos, com a sua neta, com sua filha, utilizando o celular do pai, que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário dentro das bets. Eu quero dizer o seguinte: se depender de mim, a gente fecha as bets. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país."

Antes dessa declaração, Lula já havia sinalizado que o tema vem sendo discutido com frequência dentro do governo. Segundo ele, há cerca de duas semanas a questão está em análise, envolvendo desde a possibilidade de maior regulação até a redução da quantidade de empresas atuando no país, medidas que, segundo o presidente, dependem de aprovação do Congresso Nacional.

Leia Também:

Pré-candidato a deputado propõe permitir “tapão no patrão" como promessa eleitoral
Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
"Não aceito qualquer nome", diz Coronel sobre ex-presidente do Bahia na suplência

Ele também afirmou que o cenário de endividamento das famílias brasileiras não está ligado apenas às apostas, mas também à baixa renda e à necessidade de consumo. A busca por soluções foi atribuída ao Ministério da Fazenda, agora sob comando de Dario Durigan, que assumiu após a saída de Fernando Haddad.

Em outro momento, o presidente voltou a questionar a permanência das bets no país e criticou o que classificou como crescimento descontrolado do setor:

"Se as bets causam mal, que a gente acha que causam, por que a gente não acaba com as bets? Ou você regula para que eu não tenha tantas bets no Brasil, que você possa ter algumas? Se é que tem alguma serventia, inclusive em um país religioso como é. Eu passei toda a minha vida ouvindo dizer que não era possível ter jogo de azar, não era possível ter cassino, jogo do bicho era contravenção, não sei das contas, tal."

Lula também mencionou que há envolvimento de parlamentares com o segmento, reforçando que qualquer decisão passa necessariamente pelo Congresso. O tema, segundo ele, já havia sido abordado anteriormente, inclusive durante agenda em Anápolis (GO), quando destacou que o alto nível de endividamento impede que a população aproveite os resultados positivos da economia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Lula Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

x