"Se depender de mim, a gente fecha as bets", dispara Lula

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o possível fim das apostas esportivas no centro do debate ao criticar o avanço das “bets” no país. Ao relacionar o crescimento dessas plataformas ao aumento do endividamento dos brasileiros, ele indicou que o governo discute medidas mais duras para o setor, incluindo, em último caso, o encerramento das atividades.

A fala mais contundente veio ao tratar do que faria se a decisão dependesse exclusivamente dele, deixando clara sua posição diante do tema:



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"Hoje o cassino está dentro da sua casa, com seu filho de dez anos, com seu neto de onze anos, com a sua neta, com sua filha, utilizando o celular do pai, que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário dentro das bets. Eu quero dizer o seguinte: se depender de mim, a gente fecha as bets. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país."

Antes dessa declaração, Lula já havia sinalizado que o tema vem sendo discutido com frequência dentro do governo. Segundo ele, há cerca de duas semanas a questão está em análise, envolvendo desde a possibilidade de maior regulação até a redução da quantidade de empresas atuando no país, medidas que, segundo o presidente, dependem de aprovação do Congresso Nacional.

Ele também afirmou que o cenário de endividamento das famílias brasileiras não está ligado apenas às apostas, mas também à baixa renda e à necessidade de consumo. A busca por soluções foi atribuída ao Ministério da Fazenda, agora sob comando de Dario Durigan, que assumiu após a saída de Fernando Haddad.

Em outro momento, o presidente voltou a questionar a permanência das bets no país e criticou o que classificou como crescimento descontrolado do setor:

"Se as bets causam mal, que a gente acha que causam, por que a gente não acaba com as bets? Ou você regula para que eu não tenha tantas bets no Brasil, que você possa ter algumas? Se é que tem alguma serventia, inclusive em um país religioso como é. Eu passei toda a minha vida ouvindo dizer que não era possível ter jogo de azar, não era possível ter cassino, jogo do bicho era contravenção, não sei das contas, tal."

Lula também mencionou que há envolvimento de parlamentares com o segmento, reforçando que qualquer decisão passa necessariamente pelo Congresso. O tema, segundo ele, já havia sido abordado anteriormente, inclusive durante agenda em Anápolis (GO), quando destacou que o alto nível de endividamento impede que a população aproveite os resultados positivos da economia.