Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros

Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Salvador pode ganhar, no futuro, um elevador panorâmico, que vai conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, e uma nova passarela para pedestres no Vale do Canela. As intervenções fazem parte da construção e acesso da Estação Campo Grande do metrô de Salvador.
As novidades constam no projeto de urbanização do entorno do Tramo 4 do sistema metroviário, executado pelo governo da Bahia por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).
Conforme o projeto obtido pelo Portal A TARDE, o conjunto de obras, que inclui ainda plano inclinado e melhorias urbanas no entorno, tem investimento de R$ 222,7 milhões.
O que você vai ler nesta reportagem
- Um elevador panorâmico conectará a Cidade Alta e a Cidade Baixa, ligando o Largo dos Aflitos e os Arcos da Gamboa.
- A nova passarela terá 480 metros de extensão, ligando o Vale do Canela à UFBA e ao bairro da Graça.
- As intervenções fazem parte do acesso à futura Estação Campo Grande do metrô, integrando-se com o futuro VLT de Salvador.
Como será o elevador panorâmico?
Oelevador projetado vai conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, ligando o Largo dos Aflitos, a Avenida Contorno e os Arcos da Gamboa.
A estrutura terá cerca de 39 metros de altura e cabines com capacidade para até 16 pessoas, podendo transportar até1.440 usuários por hora.
O equipamento vai funcionar em três níveis:
- No topo, no Largo dos Aflitos, com ligação à circulação de pedestres da região
- No nível intermediário, na Avenida Contorno, com acesso direto à via
- Na parte inferior, nos Arcos da Gamboa, com integração ao plano inclinado e acesso à comunidade
| Projeto elevador panorâmico | | | | |
Passarela de 480 metros no Centro
A passarela projetada pelo Governo da Bahia como uma das intervenções no Centro durante a instação da Estação Campo Grande foge um pouco das estruturas convencionais presentes em Salvador.
Nesse novo projeto, a passarela terá cerca de 480 metros de extensão e vai conectar diretamente o Vale do Canela, a região da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o bairro da Graça.
Leia Também:
De acordo com o planejado pelo governo estadual, a estrutura será elevada e adaptada ao relevo do local, com rampas contínuas e acessíveis, evitando que pedestres precisem atravessar vias íngremes e perigosas.
Além disso, o projeto prevê:
- Áreas de descanso ao longo do percurso
- Deck com madeira ecológica integrado a áreas verdes
- Iluminação em LED para reforçar a segurança
Vários pontos de acesso
A passarela terá vários pontos de acesso, como a Rua Araújo Pinho, o Viaduto da Gabriela e ligações para o bairro do Canela, atendendo principalmente estudantes e trabalhadores que circulam diariamente pela região.
Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros | | | | |
Integração com o futuro VLT
Além do plano de integração com a futura Estação Campo Grande do metrô, tanto o elevador quanto a passarela fazem parte da estratégia para ampliar o acesso ao VLT de Salvador e Região Metropolitana.
Qual é a finalidade do elevador panorâmico em Salvador?O elevador panorâmico visa conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, facilitando o acesso entre áreas importantes como o Largo dos Aflitos e os Arcos da Gamboa.
Quantas pessoas o elevador panorâmico pode transportar por hora?O elevador projetado tem capacidade para transportar até 1.440 usuários por hora, com cabines que acomodam até 16 pessoas cada.
O que caracteriza a nova passarela em Salvador?A passarela terá 480 metros de extensão, com área elevada e acessível, evitando que os pedestres enfrentem ruas íngremes e perigosas, além de contar com áreas de descanso e iluminação em LED.
Como o projeto da passarela irá beneficiar os pedestres?A passarela irá oferecer várias entradas e acessos que conectarão áreas frequentadas por estudantes e trabalhadores, facilitando o deslocamento na região do Vale do Canela.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes