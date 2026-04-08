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Passarela de 480 metros vai ligar Vale do Canela, a região da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o bairro da Graça.

MOBILIDADE URBANA

Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros

Projetos fazem parte de obras do metrô e VLT da capital baiana

Passarela de 480 metros vai ligar Vale do Canela, a região da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o bairro da Graça. - Foto

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Ane Catarine

Por Ane Catarine

08/04/2026 - 14:34 h | Atualizada em 08/04/2026 - 16:15

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Salvador pode ganhar, no futuro, um elevador panorâmico, que vai conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, e uma nova passarela para pedestres no Vale do Canela. As intervenções fazem parte da construção e acesso da Estação Campo Grande do metrô de Salvador.

As novidades constam no projeto de urbanização do entorno do Tramo 4 do sistema metroviário, executado pelo governo da Bahia por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

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Conforme o projeto obtido pelo Portal A TARDE, o conjunto de obras, que inclui ainda plano inclinado e melhorias urbanas no entorno, tem investimento de R$ 222,7 milhões.

Resumo

O que você vai ler nesta reportagem

  • Um elevador panorâmico conectará a Cidade Alta e a Cidade Baixa, ligando o Largo dos Aflitos e os Arcos da Gamboa.
  • A nova passarela terá 480 metros de extensão, ligando o Vale do Canela à UFBA e ao bairro da Graça.
  • As intervenções fazem parte do acesso à futura Estação Campo Grande do metrô, integrando-se com o futuro VLT de Salvador.

Como será o elevador panorâmico?

Oelevador projetado vai conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, ligando o Largo dos Aflitos, a Avenida Contorno e os Arcos da Gamboa.

A estrutura terá cerca de 39 metros de altura e cabines com capacidade para até 16 pessoas, podendo transportar até1.440 usuários por hora.

O equipamento vai funcionar em três níveis:

  • No topo, no Largo dos Aflitos, com ligação à circulação de pedestres da região
  • No nível intermediário, na Avenida Contorno, com acesso direto à via
  • Na parte inferior, nos Arcos da Gamboa, com integração ao plano inclinado e acesso à comunidade
  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
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  • Projeto elevador panorâmico
    Projeto elevador panorâmico |
  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
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  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
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  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
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Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros Projeto elevador panorâmico Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros

Passarela de 480 metros no Centro

A passarela projetada pelo Governo da Bahia como uma das intervenções no Centro durante a instação da Estação Campo Grande foge um pouco das estruturas convencionais presentes em Salvador.

Nesse novo projeto, a passarela terá cerca de 480 metros de extensão e vai conectar diretamente o Vale do Canela, a região da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o bairro da Graça.

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De acordo com o planejado pelo governo estadual, a estrutura será elevada e adaptada ao relevo do local, com rampas contínuas e acessíveis, evitando que pedestres precisem atravessar vias íngremes e perigosas.

Além disso, o projeto prevê:

  • Áreas de descanso ao longo do percurso
  • Deck com madeira ecológica integrado a áreas verdes
  • Iluminação em LED para reforçar a segurança

Vários pontos de acesso

A passarela terá vários pontos de acesso, como a Rua Araújo Pinho, o Viaduto da Gabriela e ligações para o bairro do Canela, atendendo principalmente estudantes e trabalhadores que circulam diariamente pela região.

  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
    Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros |
  • Estação Campo Grande: Salvador terá elevador panorâmico e passarela de 480 metros
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Integração com o futuro VLT

Além do plano de integração com a futura Estação Campo Grande do metrô, tanto o elevador quanto a passarela fazem parte da estratégia para ampliar o acesso ao VLT de Salvador e Região Metropolitana.

Qual é a finalidade do elevador panorâmico em Salvador?

O elevador panorâmico visa conectar a Cidade Alta à Cidade Baixa, facilitando o acesso entre áreas importantes como o Largo dos Aflitos e os Arcos da Gamboa.

Quantas pessoas o elevador panorâmico pode transportar por hora?

O elevador projetado tem capacidade para transportar até 1.440 usuários por hora, com cabines que acomodam até 16 pessoas cada.

O que caracteriza a nova passarela em Salvador?

A passarela terá 480 metros de extensão, com área elevada e acessível, evitando que os pedestres enfrentem ruas íngremes e perigosas, além de contar com áreas de descanso e iluminação em LED.

Como o projeto da passarela irá beneficiar os pedestres?

A passarela irá oferecer várias entradas e acessos que conectarão áreas frequentadas por estudantes e trabalhadores, facilitando o deslocamento na região do Vale do Canela.

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Tags:

elevador panorâmico metrô Mobilidade Urbana Salvador VLT

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