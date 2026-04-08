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MOBILIDADE

Obras do VLT podem mudar rotina na Avenida 29 de Março em Salvador

Consórcio responsável deve começar a instalação de subestações de energia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

08/04/2026 - 8:32 h | Atualizada em 08/04/2026 - 16:25

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Trem do VLT de Salvador
Trem do VLT de Salvador -

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), firmou um acordo para garantir o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está sendo construído pelo governo da Bahia, na Avenida 29 de Março. A intervenção faz parte do Trecho 3 do projeto, que vai ligar Águas Claras a Piatã.

Na prática, o documento autoriza o consórcio responsável pela obra, formado pelas empresas Mota Engil, OHLA e MEIR, após aval do governo estadual, a realizar intervenções na via para instalar subestações de energia, estruturas essenciais para o funcionamento do sistema.

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Em contrapartida, as empresas ficam obrigadas a recuperar completamente as áreas afetadas após os serviços, incluindo asfalto, calçadas, drenagem e possíveis danos em redes de saneamento.

O acordo tem validade de 12 meses, a partir de 1º de abril deste ano, período em que as intervenções poderão ser realizadas.

Obras podem impactar o trânsito

Para executar os serviços, será utilizado o método de vala aberta, que envolve a escavação do pavimento.

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Esse tipo de intervenção pode causar impactos no trânsito e na circulação de pedestres, principalmente em uma via de grande movimento como a Avenida 29 de Março.

Apesar disso, o documento não informa quando as obras terão início.

Avanço do VLT

Com investimento de R$ 791 milhões, o Trecho 3 do VLT Águas Claras–Piatã terá cerca de 10,5 km de extensão e nove paradas ao longo do percurso.

O trecho é considerado estratégico porque vai permitir a integração com outros modais de transporte:

  • conexão com a Linha 1 do metrô e o terminal de ônibus na Estação Águas Claras
  • ligação com a Linha 2 do metrô na Estação Bairro da Paz

A previsão é que as obras desse trecho sejam concluídas até 2028. O prazo total de execução é de 50 meses, contados a partir da ordem de serviço assinada em 2024.

Enquanto isso, outros trechos do VLT, como o do Subúrbio, devem iniciar testes técnicos já no primeiro semestre de 2026.

Qual será o preço da passagem do VLT?

Embora o valor ainda dependa de reajustes, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,10.

O principal benefício será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá trocar entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido sem pagar uma nova tarifa.

Quais são os trajetos do VLT?

O sistema completo terá cerca de 36 km e 34 paradas, dividido em três trechos:

  • Lote 1 (Ilha de São João – Calçada): trecho mais avançado, aproveitando a antiga linha férrea. Inclui previsão de extensão até o Comércio, próximo ao Mercado Modelo;
  • Lote 2 (Paripe – Águas Claras): ligação direta entre o Subúrbio e a região da BR-324, com integração ao metrô;
  • Lote 3 (Águas Claras – Piatã): conecta o sistema à orla, passando pela Avenida Orlando Gomes.

VLT além de Salvador: transporte pode chegar a Alagoinhas

O governo da Bahia, por meio da Companhia Baiana de Transporte (CTB), encomendou estudos para viabilizar a possibilidade do modal chegar até a cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano.

Sendo assim, os trechos ficariam da seguinte forma:

  • Trecho 1A: Águas Claras - Simões Filho;
  • Trecho 2: Mapele - Camaçari;
  • Trecho 2A: Mapele – Porto;
  • Trecho 3: Camaçari - Alagoinhas.

As informações constam em um projeto do próprio governo estadual disponibilizado no projeto do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento), sob batuta do governo federal.

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Tags:

avenida 29 de março Mobilidade Urbana VLT de Salvador

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