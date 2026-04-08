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POLÍTICA

Pré-candidato a deputado propõe permitir “tapão no patrão" como promessa eleitoral

Rico Melquiades anuncia pré-candidatura e publica ideias bem-humoradas que dividem opiniões nas redes

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/04/2026 - 15:28 h

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Sessão do Congresso
Sessão do Congresso -

O influenciador Rico Melquiades entrou de vez no cenário político ao anunciar sua pré-candidatura a deputado federal e, em pouco tempo, já virou assunto nas redes sociais. Filiado ao PSDB de Alagoas, ele passou a divulgar propostas em tom bem-humorado — algumas delas, no mínimo, inusitadas.

Entre as ideias que mais repercutiram está a sugestão de alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para permitir que trabalhadores possam dar um “tapão na fuça do seu patrão” uma vez por semana.

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Posts feitos por Rico Melquiades
Posts feitos por Rico Melquiades | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Propostas que viralizaram

As publicações do influenciador misturam humor e promessas incomuns. Em um dos posts, ele defende a liberação de cirurgias plásticas pelo SUS para toda a população.

“Se eu ganhar, vou liberar cirurgia plástica pra geral”, escreveu.

Em outra postagem, ele aparece segurando uma seringa com a palavra “plástica”, acompanhada da frase: “Rico do povo. Cirurgia pelo SUS para geral”.

O pacote de propostas ainda inclui a criação de uma “bolsa maconha”, tema que também gerou debate nas redes.

Atualmente, o consumo da substância segue restrito no Brasil, apesar de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre o porte para uso pessoal.

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Um post compartilhado por Rico 🔥 (@ricoof)

Repercussão divide opiniões

As publicações dividiram o público. Parte dos seguidores reagiu com humor e afirmou que votaria no influenciador, enquanto outros compararam a movimentação ao fenômeno eleitoral de Tiririca, eleito em 2010 como o mais votado do país, com cerca de 1,3 milhão de votos.

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Histórico recente

No ano passado, Rico Melquiades também esteve no centro de discussões ao ser ouvido na CPI das Bets no Senado Federal.

Na ocasião, ele negou envolvimento em atividades ilegais e afirmou que sua relação com empresas de apostas se limitou a campanhas publicitárias. O influenciador também foi citado na Operação Game Over 2, conduzida pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga a divulgação irregular de plataformas de jogos de azar online.

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Tags:

Câmara dos Deputados eleições 2026 Política

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