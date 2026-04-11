Rui Costa projeta vitória avassaladora nas eleições: "Eles estão mais fracos"

Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), projetou, em conversa com a imprensa, neste sábado, 11, uma vitória forte do grupo governista nas eleições de outubro. O petista é pré-candidato ao Senado.

Rui, que cumpriu agenda no município de Ipirá, desafiou a oposição a comparar os feitos do bloco que governa o estado desde 2007, e disse que o povo vai decidir os votos a partir da comparação.

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“O que nós queremos é comparar o que eles fizeram pela Bahia com o que nós fizemos. Com essa comparação, o povo vai decidir”, disparou Rui Costa, ao comentar as críticas da oposição.

Grupo forte

Segundo Rui, o grupo que faz oposição chega mais fraca para o pleito de outubro deste ano, com relação ao processo eleitoral de 2022. Rui é um dos nomes da chapa majoritária, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT), postulante à reeleição, e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

“Eles estão muito mais fracos nesta eleição do que já estavam na passada. Houve uma debandada, e muitos que estavam ao lado deles já não permanecem”, afirmou o ex-ministro.