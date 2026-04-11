Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Rui Costa projeta vitória avassaladora nas eleições: "Eles estão mais fracos"

Petista é pré-candidato a uma das vagas ao Senado

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador
Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador -

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), projetou, em conversa com a imprensa, neste sábado, 11, uma vitória forte do grupo governista nas eleições de outubro. O petista é pré-candidato ao Senado.

Rui, que cumpriu agenda no município de Ipirá, desafiou a oposição a comparar os feitos do bloco que governa o estado desde 2007, e disse que o povo vai decidir os votos a partir da comparação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Juventude do União Brasil empossa nova mesa executiva em Salvador
Daniel Vorcaro pagou milhões a ex-presidentes da OAB; entenda
Além dos trilhos: como o VLT de Salvador promete transformar a estética e a economia da cidade
Careca do INSS quer entregar políticos do PL, PDT e Republicanos

“O que nós queremos é comparar o que eles fizeram pela Bahia com o que nós fizemos. Com essa comparação, o povo vai decidir”, disparou Rui Costa, ao comentar as críticas da oposição.

Grupo forte

Segundo Rui, o grupo que faz oposição chega mais fraca para o pleito de outubro deste ano, com relação ao processo eleitoral de 2022. Rui é um dos nomes da chapa majoritária, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT), postulante à reeleição, e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

“Eles estão muito mais fracos nesta eleição do que já estavam na passada. Houve uma debandada, e muitos que estavam ao lado deles já não permanecem”, afirmou o ex-ministro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Jerônimo Rodrigues Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Rui Costa ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Salvador
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

x