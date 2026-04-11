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BANCO MASTER

Daniel Vorcaro pagou milhões a ex-presidentes da OAB; entenda

Dados enviados à CPI revelam repasses milionários a escritórios influentes

Beatriz Santos
Por

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Daniel Vorcaro destinou cerca de R$ 304,5 milhões a escritórios de advocacia
Daniel Vorcaro destinou cerca de R$ 304,5 milhões a escritórios de advocacia -

O Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro, destinou cerca de R$ 304,5 milhões a escritórios de advocacia em 2025, segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado.

Entre os principais beneficiados estão bancas ligadas a dois ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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As informações constam em documentos da Receita Federal encaminhados à CPI do Crime Organizado, que analisa movimentações financeiras e contratos firmados por empresas com escritórios de advocacia.

Repasses a ex-presidentes da OAB

De acordo com os dados, o escritório de Marcus Vinicius Furtado Coêlho recebeu R$ 27,5 milhões no período. Já a banca de Felipe Santa Cruz teve dois repasses de R$ 776 mil cada, somando R$ 1,55 milhão.

Entre os escritórios contratados, o valor destinado a Coêlho só é inferior ao pago a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quem são os advogados

Marcus Vinicius Furtado Coêlho presidiu a OAB entre 2013 e 2016 e é considerado um dos advogados mais influentes da entidade. Ele chegou a ser cotado para uma vaga no Supremo após a saída de Joaquim Barbosa, mas a então presidente Dilma Rousseff optou por Edson Fachin.

Felipe Santa Cruz comandou a OAB entre 2019 e 2022, período em que protagonizou embates com o então presidente Jair Bolsonaro. Ele também atuou como secretário na gestão de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro.

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Tags:

Daniel Vorcaro Política

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