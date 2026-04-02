DESDOBRAMENTO
Caso Vorcaro: namoradas ganharam imóveis de até R$ 450 milhões
Vorcaro também deu imóvel a uma sugar baby
Por Edvaldo Sales
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O banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso desde 4 de março deste ano, tinha um hábito de presentear suas namoradas com apartamentos avaliados em milhões de reais.
As investigações sobre o Banco Master e as operações de Vorcaro revelaram gastos exorbitantes do empresário, oriundos de fraudes ao sistema financeiro.
Tatiana Costa Lima foi uma das beneficiadas. Ela é uma das mulheres para quem Vorcaro enviou um “sol, coração, sol” acompanhado de “Bom dia!”. A mensagem viralizou nas redes sociais por mostrar o banqueiro flertando com três mulheres ao mesmo tempo.
Ela recebeu um apartamento duplex na Vila Nova Conceição, com 121 m², avaliado em R$ 3,2 milhões, segundo os documentos apreendidos.
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Karolina Trainotti, autointitulada sugar baby, também ganhou um imóvel de R$ 4,4 milhões, adquirido por uma das empresas ligadas a Vorcaro. A pessoas próximas, ele afirmava que Trainotti, na verdade, mantinha relação com um parceiro de negócios e que ele encobriu o caso.
Já a ex-noiva de Vorcaro, Martha Graeff recebeu, segundo apurou a CPMI, R$ 520 milhões entre imóveis, carros e joias. Ele teria dado a ela uma mansão em Bay Point, área nobre de Miami, avaliada em R$ 450 milhões.
Quando Vorcaro foi alvo da Operação Compliance Zero, que levou à sua primeira prisão em regime fechado, Graeff rompeu com ele. Os dois reataram, mas voltaram a se separar após nova fase da operação, desta vez com cumprimento apenas de busca e apreensão.
Graeff estava no quarto com Vorcaro quando a Polícia Federal entrou no cômodo durante a ação.
Vorcaro preso
Vorcaro está preso desde 4 de março deste ano e negocia uma delação premiada com o Ministério Público e a Polícia Federal. Uma das condições é que ele indique onde está o dinheiro que movimentou e bens adquiridos por atividades ilícitas, o que pode incluir os presentes.
Segundo o Metrópoles, a expectativa é que em troca de redução de pena ele deve ter que pagar a maior multa já aplicada a um delator na história do país. O valor será calculado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo.
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