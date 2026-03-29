Saiba condição para que Daniel Vorcaro obtenha benefícios da delação

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Preso, Daniel Vorcaro quer fechar acordo de delação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Se quiser fazer delação premiada, o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, terá que trazer alguma novidade sobre seus negócios ilegais com políticos, servidores públicos, autoridades da República e empresários do mercado financeiro.

Esta foi a exigência feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao bancário para que o negócio seja homologado pelo ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

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De acordo com a Veja, o que a Polícia Federal já encontrou nas buscas e perícias não vale para efeito de redução de pena.

Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, na mesma sala usada por Jair Bolsonaro. Ele já começou a trabalhar com seus advogados na colaboração.

Benefícios

A legislação brasileira permite a delação premiada como um instrumento de cooperação entre investigados e o Estado. Na prática, trata-se de um mecanismo pelo qual o acusado fornece informações relevantes sobre os crimes investigados em troca de benefícios.

Os benefícios variam conforme a relevância da colaboração. Podem incluir redução de pena, mudança no regime de cumprimento, substituição por penas alternativas e, em casos mais extremos, até perdão judicial ou a possibilidade de o Ministério Público não apresentar denúncia.