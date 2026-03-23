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PEDIDO ATENDIDO

Vorcaro é transferido para cela mais espaçosa após decisão do STF

Pedido foi analisado pelo ministro André Mendonça, que autorizou a mudança

Redação

Por Redação

23/03/2026 - 20:59 h

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Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. -

O Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu pedido da defesa e autorizou a mudança de cela do ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O pedido foi analisado pelo ministro André Mendonça, que autorizou a mudança. O argumento foi de que o espaço onde ele estava custodiado apresentava condições insalubres.

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Com a decisão, Vorcaro foi transferido para uma sala mais ampla dentro da própria unidade, o mesmo espaço já ocupado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período em que esteve preso no local. A nova acomodação, no entanto, não contará com televisão.

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Condições precárias

Inicialmente, o dono do Banco Master estava sozinho em uma cela comum da carceragem da PF, equipada apenas com cama, banheiro e grades. A defesa alegou que as condições do espaço não eram adequadas, o que motivou a solicitação de transferência para um ambiente com melhor estrutura.

As superintendências da PF não são destinadas à custódia prolongada de presos e costumam receber detentos apenas em situações excepcionais, como ocorreu nos casos de Vorcaro e do ex-presidente Bolsonaro.

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Tags:

Banco MAster cela Daniel Vorcaro

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