Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO MASTER

Vorcaro pesquisou juiz e acionou contato do STF antes de ser preso

Empresário pode ter tido acesso a informações sigilosas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/03/2026 - 7:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso -

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu sinais de que já sabia que seria preso antes da operação da Polícia Federal. Um dia antes da primeira prisão, em 18 de novembro do ano passado, ele pesquisou no Google quem era o juiz responsável pelo caso.

Segundo informações da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, o registro da busca foi encontrado no celular de Vorcaro, apreendido quando ele tentava embarcar em um jatinho sob suspeita de deixar o país.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tentativa de antecipação

No mesmo dia da pesquisa, Vorcaro usou o bloco de notas para fazer a seguinte anotação: “Vocês são próximos? Ricardo Soares Leite, 10 vara criminal federal”.

A mensagem teria sido enviada a um contato não identificado em modo de visualização única, estratégia que dificulta o rastreamento das conversas.

Leia Também:

AtlasIntel: atuação do STF no caso Master é mal vista por brasileiros
Caso Master: delação de Vorcaro pode envolver PF e PGR ao mesmo tempo
Empresário baiano é apontado como dono do Banco Master
Caso Master: senador promete renunciar se houver provas contra ele

Horas depois, já no dia seguinte, ele entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, perguntando: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”

Suspeita de acesso a informações sigilosas

O material foi compartilhado pela Polícia Federal com parlamentares da CPMI do INSS e reforçou a suspeita de que o empresário teve acesso antecipado a informações sigilosas da investigação.

Apurações indicam que Vorcaro e aliados podem ter acessado sistemas do Ministério Público e da Polícia Federal, obtendo dados protegidos sobre o inquérito.

Prisão foi determinada por juiz citado em anotações

O juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, foi quem assinou a ordem de prisão, no dia 17, justamente o nome citado nas anotações feitas por Vorcaro.

Soltura e nova prisão

Depois da primeira prisão, Daniel Vorcaro foi solto em 29 de novembro por decisão da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ele passou a cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de realizar operações financeiras ou deixar o país.

No entanto, em 4 de março deste ano, o banqueiro foi preso novamente pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sabia que seria preso
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

x