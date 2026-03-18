Empresário baiano é apontado como dono do Banco Master

Nelson Tanure já foi alvo da PF por ligação com Vorcaro. - Foto: Divulgação

Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado nesta quarta-feira, 18, o fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman, fez uma revelação que pegou a todos de surpresa.

Segundo Timerman, o verdadeiro dono do Banco Master seria o empresário baiano Nelson Tanure. Na oitiva, Timerman acusou o fundador do banco, Daniel Vorcaro, de ser uma figura de fachada do Master, que fazia a interlocução política do banco e que Tanure seria o “cabeça” da instituição financeira.

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"O meu sentimento é de que [Vorcaro] é uma pessoa que realmente não sabia nem o que estava acontecendo. Foi colocado para ser a cara, para fazer as conexões políticas. Eu consigo mostrar a estrutura, caso os senhores desejem, de como que o Tanure, quais são os elementos que mostram que o Sr. Nelson Tanure seria o dono do banco [Master]. Tem que se entender que essa questão é muito maior do que o banco em si", disse o Timerman.

É muito maior [do que só o Banco Master]. O senhor Nelson Tanure é uma das cabeças, eu acho que é o mais alto da hierarquia. Eu só posso falar o que eu posso provar Vladimir Timerman, fundador da Esh Capital, em depoimento na CPI do Crime Organizado

Timerman foi chamado para a audiência com os senadores na condição de testemunha. Consequentemente, o fundador da Esh fez o compromisso de responder as perguntas dos parlamentares e de somente falar a verdade.

Tanure reage

Em nota, a defesa de Tanure afirmou que “nunca foi sócio, controlador ou beneficiário, direto ou indireto, do Banco Master, tendo mantido com a instituição apenas relações comerciais legítimas, como cliente, nos mesmos moldes em que opera com diversas outras instituições financeiras”.

O comunicada também diz que Vladimir Timerman acumula condenações judiciais, incluindo decisão por difamação contra o gestor Daniel Alberini, além de sentença que o obrigou a indenizar por divulgar informações falsas a respeito do gestor Renoir Vieira.

Atualmente, Timerman é investigado pelo Ministério Público (MP) por ameaçar outro advogado, e também por ameaçar o ex-presidente da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), além de responder por uma ação civil pública onde o próprio MP o acusa de manipular o mercado de valores mobiliários.

Alvo de operação

No início do ano, Nelson Tanure foi um dos alvos na operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) por possível envolvimento no esquema bilionário de fraudes do Banco Master.

Tanure foi localizado por agentes da PF no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando tentava embarcar em um voo doméstico. Na ocasião, o empresário entregou documentos e celular aos agentes da Polícia Federal.