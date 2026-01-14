Empresário baiano é alvo de operação contra Banco Master

Tanure foi localizado no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O empresário baiano, Nelson Tanure, é um dos alvos na operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 14, por possível envolvimento no esquema bilionário de fraudes do Banco Master.

Tanure foi localizado por agentes da PF no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando tentava embarcar em um voo doméstico, assim como aconteceu com o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

Na ocasião, o empresário entregou documentos e celular aos agentes da Polícia Federal. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado após a abordagem.

No meio empresarial, Tanure é conhecido por ser uma figura polêmica e por se envolver em disputas entre sócios e em processos de renegociação de dívidas de empresas em dificuldade.

O empresário ainda construiu uma trajetória marcada por compra e reestruturação e consolidação de companhias em setores como:

energia;

telecomunicações;

petróleo;

saúde;

infraestrutura;

mídia.

Saiba quem é o empresário alvo da nova operação da Polícia Federal

Nascido em Salvador, em 1951, Tanure é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Iniciou a carreira ainda jovem, trabalhando na empresa imobiliária fundada por seu pai. A partir da década de 1980, passou a atuar como acionista e investidor em companhias com dificuldades financeiras, movimento que se tornaria a principal característica de sua atuação empresarial.

Um dos primeiros negócios de destaque foi a aquisição de participação na Sequip, empresa de engenharia voltada ao setor de petróleo.

Nova fase

Nesta segunda etapa da operação, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro e a familiares, em São Paulo.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

*Matéria atualizada para corrigir a informação sobre a prisão de Tanure. Durante operação, o empresário teve o celular apreendido, foi ouvido e liberado.