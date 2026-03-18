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FRAUDES

Caso Master: senador promete renunciar se houver provas contra ele

Investigações mostram relação entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/03/2026 - 11:49 h

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Ciro Nogueira se defende no caso Master
Ciro Nogueira se defende no caso Master -

Citado em mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que renunciará ao mandato caso surja alguma denúncia comprovada contra ele.

“Se surgir algum dia alguma denúncia que seja comprovada, eu renuncio ao meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado”, disse o parlamentar na segunda-feira, 16, ao ser questionado por jornalistas sobre o caso.

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O nome de Ciro ganhou força nas investigações após aparecer em uma conversa de 2024, interceptada pela Polícia Federal, na qual Vorcaro se refere ao senador como “um dos meus grandes amigos de vida”.

O parlamentar reconheceu que tem contato com grandes empresários, mas negou proximidade com o banqueiro.

“Conheço todos os grandes empresários do país. Sou convidado para jantares, palestras e encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro”, afirmou.

Suspeitas

Documentos obtidos a partir da quebra de sigilo telemático de Vorcaro indicam que uma empresa ligada ao empresário chegou a reservar um helicóptero para transportar Ciro Nogueira e Antonio Rueda, presidente do União Brasil, após ambos assistirem a uma corrida de Fórmula 1, em São Paulo.

O senador negou ter utilizado a aeronave. Ainda segundo as mensagens, Vorcaro também comemorou uma emenda apresentada por Ciro a um projeto que beneficiaria o Banco Master.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam ainda o pagamento de uma fatura de R$ 120.839,96 ao Banco de Brasília (BRB), instituição que está no centro das investigações sobre o caso.

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Tags:

Banco MAster Ciro Nogueira Daniel Vorcaro

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