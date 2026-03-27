Banco Master: ex de Vorcaro diz que não sabia das denúncias contra ele

Vorcaro e Martha Graeff terminaram noivado. - Foto: Reprodução Redes Sociais

A influenciadora Martha Graeff quebrou o silêncio sobre a sua relação com o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira, 27, ela negou ter conhecimento das supostas práticas fraudulentas do banqueiro.

"Não, EU NÃO SABIA. Soube exatamente como a maioria dos brasileiros: pela imprensa. E, não, eu não desconfiava, assim como também não sabiam e não desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócio, clientes e tantos outros", afirmou.

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Martha também criticou o vazamento de conversas de celular que teve com o ex-banqueiro. Os diálogos, que revelaram detalhes da proximidade do ex-banqueiro com autoridades e também a intimidade do casal, foram tornados públicos neste mês. "Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso?", questiona.

Ela também negou ter recebido imóveis, carros ou barco a partir do relacionamento. Como mostram as mensagens trocadas entre os dois, o ex-banqueiro negociou a abertura de um "trust" —estrutura de planejamento patrimonial que seria registrada em nome dela. Meses antes, Vorcaro havia fechado a compra de uma casa na Sabal Palm Road por mais de US$ 85 milhões (R$ 490 milhões em valores da época).

"Trabalho desde os meus 14 anos, portanto, há 26 anos, dos quais, moro fora do Brasil há mais de 20 anos. Todo meu patrimônio foi construído por mim e está devidamente declarado", afirma ela no comunicado.

Confira comunicado na íntegra

Aos meus familiares, amigos, parceiros de trabalho e voluntariado, às pessoas que me acompanham no dia a dia e a todos os cidadãos de bem interessados em entender o que está acontecendo em nosso país – e não apenas em julgar e punir injustamente – esclareço informações inverídicas e caluniosas que circulam a meu respeito.

Em primeiro lugar, sobre tudo que veio à tona nas últimas semanas: Não, EU NÃO SABIA. Soube exatamente como a maioria dos brasileiros: pela imprensa.

E, não, eu não desconfiava, assim como também não sabiam e não

desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócio, clientes e tantos outros. Não havia contra ele qualquer investigação conhecida, sequer acusações. Além disso, ele atuava em uma área fiscalizada, regulada, eu simplesmente não tinha qualquer razão para não acreditar.

As últimas semanas têm sido as piores da minha vida – e não atinge só a mim, mas também à minha filha, uma menina de 6 anos, e a meus familiares. Minha vida privada foi invadida, conversas íntimas, que nada têm a ver com as investigações em curso, vazaram e foram expostas de maneira criminosa – e conveniente. Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso?

Eu me apaixonei por um homem que era especial não apenas comigo, mas também com a minha família e com os meus amigos. Um pai e um empresário bem-sucedido, respeitado por pessoas respeitáveis, não apenas no Brasil, mas no exterior. Nosso relacionamento de cerca de 1 ano e oito meses sempre foi à distância, eu morando nos Estados Unidos, ele no Brasil. Por isso, falávamos muito por mensagens.

Sobre as acusações de ter sido beneficiada pela transferência de bens para o meu nome, também não são verdadeiras. Nunca me envolvi em negócios do meu ex-namorado, nem sabia de detalhes de sua atuação. Não faço parte de nenhum trust, nem recebi imóveis, carros ou barco, como estão dizendo irresponsavelmente. Trabalho desde os meus 14 anos, portanto, há 26 anos, dos quais, moro fora do Brasil há mais de 20 anos. Todo meu patrimônio foi construído por mim e está devidamente declarado.

Me sinto quebrada por dentro e por fora, mas não escrevo essa manifestação como vítima. Estou aqui como mulher, como mãe e como profissional, tentando superar essa imensa dor. E com o mesmo esforço, foco e determinação que sempre tive até aqui, pretendo passar por esse momento de cabeça erguida.