Moraes quebra o silêncio sobre ter viajado em aviões de Daniel Vorcaro

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Moraes nega ligação com dono do Banco Master - Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou ter viajado em aeronaves do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e classificou as informações como “ilações”.

A manifestação, divulgada por meio de nota na terça-feira, 31, ocorre após uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo apontar que o ministro e a esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, teriam realizado ao menos sete voos, em 2025, em jatinhos ligados à empresa do empresário.

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Segundo a publicação, as aeronaves pertencem à empresa Prime Aviation, da qual Vorcaro foi sócio.

“As ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em qualquer avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia, nem de Fabiano Zettel, a quem não conhece”, diz a nota.

O escritório Barci de Moraes informou que contratou serviços de táxi aéreo, incluindo os da Prime Aviation.

“Todos os valores foram pagos por meio de compensação de honorários advocatícios, nos termos contratuais”, informou.