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CONEXÃO

Moraes e esposa voaram várias vezes em jatos ligados a Daniel Vorcaro

Ministro do STF tem sido vinculado com frequência ao dono do Banco Master

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/03/2026 - 20:52 h

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Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, teriam voado ao menos sete vezes em jatos executivos pertencentes a uma empresa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Além disso, o casal ainda teria voado uma vez em uma aeronave que tinha Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, como um dos donos.

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da Aeronáutica.

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Assim como mostra a reportagem, ao cruzar bases de dados dos dois órgãos, é possível verificar que Viviane e Moraes acessaram o terminal executivo do Aeroporto de Brasília ao mesmo tempo em que os jatos pertencentes à Prime You decolaram do terminal. Ainda segundo a Folha de S.Paulo, os voos foram realizados entre maio e outubro de 2025.

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Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que contratou os serviços de vários operadores de táxi aéreo, entre eles a Prime You, mas que Vorcaro e Zettel não estavam presentes nos voos.

O escritório Barci de Moraes, pertencente à advogada Viviane Barci de Moraes, foi contratado pelo Banco Master em abril de 2024 por cerca de R$ 129 milhões.

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Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro

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