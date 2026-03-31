CONEXÃO
Moraes e esposa voaram várias vezes em jatos ligados a Daniel Vorcaro
Ministro do STF tem sido vinculado com frequência ao dono do Banco Master
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, teriam voado ao menos sete vezes em jatos executivos pertencentes a uma empresa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Além disso, o casal ainda teria voado uma vez em uma aeronave que tinha Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, como um dos donos.
A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da Aeronáutica.
Assim como mostra a reportagem, ao cruzar bases de dados dos dois órgãos, é possível verificar que Viviane e Moraes acessaram o terminal executivo do Aeroporto de Brasília ao mesmo tempo em que os jatos pertencentes à Prime You decolaram do terminal. Ainda segundo a Folha de S.Paulo, os voos foram realizados entre maio e outubro de 2025.
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Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que contratou os serviços de vários operadores de táxi aéreo, entre eles a Prime You, mas que Vorcaro e Zettel não estavam presentes nos voos.
O escritório Barci de Moraes, pertencente à advogada Viviane Barci de Moraes, foi contratado pelo Banco Master em abril de 2024 por cerca de R$ 129 milhões.
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