Diesel R$ 1,20 mais barato na Bahia? Entenda como a decisão impacta seu bolso

Consumidores baianos podem sentir um alívio no preço do diesel nas próximas semanas. O governo do presidente Lula (PT) deve publicar nesta terça-feira, 31, uma medida provisória que prevê um subsídio de R$ 1,20 ao combustível, válido por 60 dias.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestou favorável à proposta na noite de segunda-feira, 30. A medida emergencial funciona como um “amortecedor” para conter a alta do diesel, que chegou a subir mais de 50% por causa da guerra no Oriente Médio.

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Como vai funcionar?

A proposta, apresentada na semana passada pelo Ministério da Fazenda, prevê um subsídio de até R$ 1,20 por litro de diesel para os importadores, dividido entre o governo federal e os estados.

Ou seja, funcionará da seguinte forma:

O governo federal pagará R$ 0,60

O governo estadual pagará R$ 0,60

O governo federal chegou a apresentar uma proposta de zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre a importação do combustível, mas ela foi rejeitada pela maior parte dos estados.

Bomba de combustível | Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Como isso impacta no bolso do consumidor?

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), Edval Landulfo, explicou que a medida deve aliviar o bolso do consumidor baiano, ao evitar o repasse de até R$ 1,20 no preço final.

"Essa adesão da Bahia ao Programa Federal de Subvenção ao diesel importado terá impactos práticos, imediatos e estruturais para o consumidor baiano. O primeiro ponto é a redução direta e a trava no preço da bomba", disse o economista.

Na prática, o especalista explica que, “se um posto está vendendo diesel a R$ 7,50, a tendência é que o preço recue para patamares próximos a R$ 6,30”.

Caso a Refinaria de Mataripe, administrada pela Acelen e responsável pela venda na Bahia, promova novos aumentos no diesel, a tendência, ainda segundo Edval Landulfo, é que o impacto seja “neutralizado” pelo valor do subsídio.

Por que conter a alta do diesel é tão emergente?

No Brasil, cerca de 65% de toda a carga transportada passa pelas rodovias. Como o diesel é o combustível que movimenta os caminhões, o valor está diretamente ligado ao custo final da maioria dos alimentos consumidos no país.

Quando o preço do diesel cai ou se mantém estável, o custo do frete tende a acompanhar essa tendência, segundo explicou o vice-presidente de desenvolvimento profissional do conselho de contabilidade, André Luis Barbosa, ao Portal A TARDE.

Conter a alta do combustível é importante porque reduz a pressão sobre o setor produtivo e permite que alimentos e produtos essenciais cheguem às prateleiras com preços mais competitivos.

"Como o diesel é utilizado em caminhões, ônibus, transporte de mercadorias e transporte público, o subsídio ajuda a reduzir a pressão sobre o preço das passagens e evita que o frete fique mais caro, diminuindo também a chance de aumento de alimentos e de outros produtos em geral", explica.

Diesel pode ficar R$ 1,20 mais barato na Bahia | Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

Entenda por que a guerra influencia o preço do diesel

O aumento do diesel no Brasil é reflexo direto da instabilidade global, especialmente com a escalada dos conflitos no Oriente Médio envolvendo o Irã.

Como o país ainda depende da importação de cerca de 25% a 30% do diesel que consome, o preço nas bombas acaba sendo pressionado pela combinação de petróleo mais caro no exterior e câmbio volátil.

Embora a Petrobras tenha uma política que busca reduzir a volatilidade para o consumidor, não consegue segurar os preços sozinha.

Cerca de 15% do diesel nacional vem de refinarias privadas, como no caso da Bahia, e o restante é importado por distribuidoras. Esses agentes seguem o preço internacional.

Como será a fiscalização?

O governo federal, por meio de uma força-tarefa, intensificou a fiscalização contra aumentos abusivos de combustíveis, resultando em milhares de postos e distribuidoras inspecionados.

Com o subsídio, a tendência é que a fiscalização seja reforçada pela Polícia Federal e pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).