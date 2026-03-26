Brasil pode ficar sem Diesel? Veja o que diz o Governo Federal

Posto de gasolina - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Diante da crise dos combustíveis causada pela guerra do Irã, o Governo Federal atualizou a situação das reservas de diesel no Brasil. Segundo informação divulgada nesta quinta-feira, 26, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o país tem reservas de combustível para atender os meses de março e abril, e não há risco de desabastecimento.

O MME também afirmou que as condições de mercado têm sido monitoradas a cada 48 horas, levando em conta oferta e demanda, e que relatos de falta de combustíveis "são pontuais", devendo ser analisados caso a caso.

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Renato Dutra, secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, afirmou que o país conta com oferta suficiente do combustível e com fluxo de importações já garantido.

Ele afirmou que os dados são confirmados junto a produtores, importadores, refinadores e distribuidores. "Os dados oficiais são confirmados junto a esses agentes para sabermos qual vai ser a demanda prevista e a oferta que a gente tem já planejada, tanto de produção quanto de importação", disse.

Além disso, as previsões apontam que a oferta de diesel deve ser maior que a demanda no mês de abril.

Fiscalização

Desde o dia 9 de março, segundo levantamento do Ministério da Justiça, foram realizadas ações de fiscalização em 12 estados e 50 cidades contra 342 agentes regulados, sendo 78 distribuidores de combustíveis, dos quais 16 foram autuados por prática de preços abusivos.

As fiscalizações mostraram que, em alguns casos, foi identificado aumento de margem superior a 270% de uma semana para outra.

Além disso, as fiscalizações sobre a alta abrupta do preço do diesel ocorrida entre o fim de fevereiro e início de março revelam que distribuidoras do combustível chegaram a vender o produto com alta de até R$ 1,75 por litro, mesmo quando seus custos permaneceram estáveis ou até caíram no mesmo período.

Os Procons também realizaram fiscalizações em 3.181 postos de combustíveis, distribuídos por 190 municípios em todos os 27 estados. Ao todo, 236 distribuidoras foram alvo de inspeções, com 1.785 notificações emitidas.

Oferta de combustíveis

A oferta de combustíveis também foi ampliada pela Petrobras após distribuidores terem alertado para riscos de abastecimento com a recente disparada nos preços do petróleo.

Os volumes adicionais que serão incorporados a compromissos assumidos para o próximo mês junto a distribuidoras somam 70 milhões de litros de diesel S10 e 95 milhões de litros de gasolina, disse a Petrobras.

A decisão da Petrobras por ampliar as entregas via contratos ocorre após a reguladora ANP ter notificado a companhia na semana passada para que ela ofertasse "imediatamente" volumes referentes a leilões de combustíveis da estatal que haviam sido cancelados.