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NOVA GESTÃO

Juventude do União Brasil empossa nova mesa executiva em Salvador

Foram escolhidos presidentes, secretários e coordenadores para a nova gestão do União Jovem em Salvador

Carla Melo
Por
| Atualizada em

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O encontro reuniu lideranças jovens e representantes políticos baianos
O encontro reuniu lideranças jovens e representantes políticos baianos -

A Juventude do União Brasil de Salvador empossou nesta sexta-feira , 10, a nova mesa executiva municipal da União Jovem do Brasil. O encontro realizado na sede do partido na Bahia, reuniu lideranças jovens e representantes políticos baianos.

Foram escolhidos presidentes, secretários e coordenadores para a nova gestão do União Jovem em Salvador. A diretoria terá objetivo de ampliar o diálogo com a juventude soteropolitana, promovendo iniciativas de participação cidadã e o protagonismo jovem na construção de políticas públicas.

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De acordo com a juventude partidária, a posse representa um compromisso do partido com a formação de novas lideranças e com o fortalecimento de uma juventude ativa, participativa e preparada para os desafios do futuro.

Na cerimônia, Sosthenes Macêdo Bisneto também foi escolhido como presidente da União Jovem. “A escolha simboliza a renovação e o fortalecimento da participação juvenil no partido, refletindo valores como responsabilidade, dedicação e compromisso com o bem coletivo”, afirma a organização.

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A solenidade reuniu importantes lideranças políticas, como o ex-prefeito de Salvador e líder político ACM Neto, os vereadores Alberto Braga, Cláudio Tinoco e Marcelinho Guimarães, além de secretários, dirigentes partidários e representantes municipais.

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mesa executiva Salvador União Brasil

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