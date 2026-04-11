NOVA GESTÃO
Juventude do União Brasil empossa nova mesa executiva em Salvador
Foram escolhidos presidentes, secretários e coordenadores para a nova gestão do União Jovem em Salvador
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A Juventude do União Brasil de Salvador empossou nesta sexta-feira , 10, a nova mesa executiva municipal da União Jovem do Brasil. O encontro realizado na sede do partido na Bahia, reuniu lideranças jovens e representantes políticos baianos.
Foram escolhidos presidentes, secretários e coordenadores para a nova gestão do União Jovem em Salvador. A diretoria terá objetivo de ampliar o diálogo com a juventude soteropolitana, promovendo iniciativas de participação cidadã e o protagonismo jovem na construção de políticas públicas.
De acordo com a juventude partidária, a posse representa um compromisso do partido com a formação de novas lideranças e com o fortalecimento de uma juventude ativa, participativa e preparada para os desafios do futuro.
Na cerimônia, Sosthenes Macêdo Bisneto também foi escolhido como presidente da União Jovem. “A escolha simboliza a renovação e o fortalecimento da participação juvenil no partido, refletindo valores como responsabilidade, dedicação e compromisso com o bem coletivo”, afirma a organização.
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A solenidade reuniu importantes lideranças políticas, como o ex-prefeito de Salvador e líder político ACM Neto, os vereadores Alberto Braga, Cláudio Tinoco e Marcelinho Guimarães, além de secretários, dirigentes partidários e representantes municipais.
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