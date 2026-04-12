PT faz autocrítica e muda estratégia contra Flávio Bolsonaro para 2026

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Lula é pré-candidato à Presidência da República pelo PT - Foto: Agência Brasil | Marcelo Camargo

O PT decidiu reposicionar sua estratégia para as eleições de 2026, após uma autocrítica interna sobre falhas na comunicação do governo. O partido pretende intensificar a comparação entre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cenário herdado do governo anterior em 2023.

A mudança ocorre em meio ao avanço de adversários nas pesquisas de intenção de voto, o que levou o partido a recalibrar sua abordagem política e comunicacional.

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Autocrítica e ajuste de rota

A avaliação dentro do partido é de que houve erro ao não detalhar, desde o início do mandato, as condições econômicas e sociais encontradas no país. Integrantes da comunicação petista reforçaram esse diagnóstico.

O secretário de comunicação do partido, Éden Valadares, afirmou em entrevista ao Poder360 que a sigla “pecou na comunicação” ao não explicitar “o tamanho do estrago” deixado pelo governo anterior.

Com o novo direcionamento, a estratégia deve operar em duas frentes simultâneas: destacar as entregas do governo atual e promover uma comparação direta entre modelos políticos e econômicos.

A ideia é reforçar a narrativa de reconstrução, associando políticas recentes à retomada de programas sociais e à reorganização de áreas como saúde, educação e economia.

Pressão das pesquisas

A mudança também é influenciada pelo cenário eleitoral mais competitivo. Levantamento recente do Datafolha mostrou que Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 45% de Lula.

Foi a primeira vez que o senador surgiu numericamente à frente do presidente em uma pesquisa do instituto, o que aumentou o senso de urgência dentro do partido.

Nas inserções partidárias previstas para rádio e televisão a partir de 23 de abril de 2026, o PT pretende estruturar sua comunicação em diferentes frentes.

Entre os eixos estão a comparação de políticas públicas entre os períodos de 2019 a 2022 e 2023 a 2026, a defesa de pautas econômicas e sociais e a ampliação da atuação digital, com maior mobilização da militância.

O partido também pretende incorporar novos temas à agenda, como segurança pública e propostas sociais voltadas à redução da jornada de trabalho, combate ao feminicídio e melhorias no transporte público.