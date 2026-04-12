Flávio promete subir rampa do Planalto com Bolsonaro

Flávio Bolsonaro é pré-candidato ao Planalto - Foto: Divulgação

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) prometeu, durante agenda neste sábado, 11, que vai tomar posse e subir a rampa, caso eleito, ao lado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado.

Flávio fez um novo gesto a favor de uma anistia aos envolvidos em episódios de teor golpista. O parlamentar também mostrou confiança em uma possível vitória ainda no primeiro turno, mesmo tendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postulante à reeleição, como provável adversário nas urnas.

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"Se Deus permitir, nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Há projeto já tramitando no Congresso Nacional que trata de uma espécie de — não é uma anistia —, mas de um ‘zerar o jogo’ de verdade para fazer justiça, não só ao presidente Bolsonaro, mas à Débora do Batom”, disparou.

Eleições

Flávio Bolsonaro é um dos principais nomes na disputa presidencial de outubro deste ano. O senador terá como adversário o presidente Lula, os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC).

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