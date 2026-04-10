Dá para acreditar em pesquisas? Vá lá, mas vá com muito cuidado
Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta sexta-feira, 10
Quem faz a pergunta aí é João Fonseca, morador da Barra, que também quer saber se é possivel imaginar fraudes nas ditas cujas.
João, amigo, realmente é impressionante o número de pesquisas, muitas delas dando resultados díspares. E é certo como sem dúvida que algumas dão os resultados ajustados com os interesses de quem pagou.
Não vai se dizer que são todas, claro. Mas no atacado, é fácil se adulterar pesquisas de três formas:
- 1 - Não fazer com precisão os pré-requisitos técnicos.
- 2 - Preencher tais requisitos, mas delimitando a aplicação aos locais em que o interessado é mais forte.
- 3 - Manipulação de dados, pura e simples.
Caso baiano – Pondere-se que, em 2024, mais de 200 empresas se credenciaram para fazer pesquisas e, claro, produziram-se resultados para todos os gostos. Pesquisa é o retrato de um momento, dizem. E vá lá que é. Ajudam a criar um astral, mas não decidem. No frigir dos ovos, o que conta mesmo é a urna.
Na Bahia há outro ingrediente complicador, mesmo para os institutos sérios: a vastidão territorial do estado. Foi por conta disso que, em 2006, todas as pesquisas apontavam a vitória de Paulo Souto, o governador, e deu Jaques Wagner.
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Na época, os institutos tinham o hábito de pesquisar apenas 35 municípios. Após o erro retumbante, ampliou-se para 80. Ainda é pouco para refletir um cenário de 417 municípios. Então, quase sempre acredita-se, mas desconfiando.
Osni volta à Alba dizendo-se satisfeito com o trabalho na SDR
Após passar os últimos três anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o deputado Osni Cardoso (PT) está de volta à Alba, mas se dizendo muito satisfeito.
Ele avalia que dois dos empréstimos autorizados pela Alba ajudaram a tornar a Bahia a maior experiência do País em agricultura familiar.
– Conseguimos realizar o maior parque em agricultura familiar do Brasil. São cerca de 400 unidades com presença de profissionais nossos. Teve evento em que um único queijeiro vendeu 760 quilos de queijo a R$ 80 o quilo, queijo maturado, valorizado, feito com as mãos da própria família.
Se diz entre petistas que Jerônimo, como agrônomo, apostou forte na agricultura familiar e vai colher os frutos nas eleições deste ano, até porque a roça, o meio do mato, está em áreas onde as pesquisas não chegam.
Eremita e o efeito janela
Jornalistas de Feira de Santana dizem que o efeito janela partidária ainda vai reverberar lá mais adiante. A vereadora Eremita Mota, ex-presidente da Câmara, e o filho Yuri Guimarães são do PP, mas ligados ao deputado federal Mário Negromonte Jr., que largou o partido para se filiar ao PSB.
Ou seja, ela fica no PP até a janela partidária para vereadores se abrir, o que só vai ocorrer em 2028, quando haverá eleições municipais.
E dá para confiar na IA na medicina? Eis a questão
‘Riscos Psicogênicos dos Chatbots de IA’ é o tema do encontro que a Faculdade de Medicina da Ufba realizará, amanhã (9h), sob a coordenação do médico e professor Mário César de Abreu, com apresentação da também médica Maria Lúcia Gesteira Santos.
E a pergunta é instigante: na medicina, dá para acreditar na Inteligência Artificial sem mais nem menos? Mário de Abreu pondera:
– O uso da IA está se expandindo também na área de saúde e pode ser útil, mas o caso requer uma atenção especial. A Organização Mundial da Saúde, pesquisadores e médicos especializados dizem que a tecnologia ainda não possui validação clínica suficiente.
REGISTROS
Nota Premiada 1
Um programa da Secretaria da Fazenda da Bahia atingiu todos os estados do Brasil. É o Nota Premiada Bahia, lançado em 2018, que já distribuiu R$ 102 milhões em prêmios para instituições filantrópicas. A Sefaz atribui o fato ao turismo.
Nota Premiada 2
Petrolina, em Pernambuco, lidera o ranking, com 446 participantes, seguida por Brasília, Curitiba, Aracaju e Rio de Janeiro, com a ressalva de que as redes sociais também ajudam, com o total de 3.101 pessoas cadastradas. A Nota Premiada distribui valores de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. Moradores de Petrolina e Brasília já foram contemplados.
Volta ao cangaço
Uma equipe da Globo esteve em Paulo Afonso gravando um programa especial sobre o livro De Jeremoabo a Paulo Afonso: Coronelismo e Cangaço, de autoria do escritor pauloafonsino Sandro Lee, também coordenador de Cultura do município. Dizem lá que por aí a terra volta ao cenário cultural nacional. A expectativa é grande.
Hospital José Borba
Santa Maria da Vitória, a Samavi, como chamam, no oeste baiano, inaugura, hoje (9h), o Hospital Municipal Dr. José Borba. A obra é um velho sonho. Jerônimo é esperado.
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