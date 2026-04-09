Kirimurê está gritando. Ou melhor, pedindo socorro contra agressões
Deputados prometem ações para proteger a Baía de Todos-os-Santos
Sempre acabando sem começar por falta de quórum, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia bombou ontem. Fez uma audiência pública que durou mais de quatro horas e não deu tempo de todo mundo falar. Assunto: agressões à Baía de Todos-os-Santos, chamada pelos índios de Kirimurê.
Moradores dos povoados das cercanias foram lá e denunciaram maus-tratos de todas as formas, despejos de esgotos, de materiais pesados das indústrias do entorno e corais estranhos vindos nos cascos dos navios.
Moisés Cafezeiro, morador de Praia Grande, em Salvador, fez um relato chocante:
– Vivo a três metros da Baía de Todos-os-Santos e o meu despertador é sempre o barulho de bombas usadas para a pesca de tainha. Isso é desde que eu nasci. Há também motos aquáticas e paredões em cima de lanchas até tarde da noite. Será que vou morrer e nada vai mudar?
Presidente – O presidente da Comissão, o deputado José de Arimatéia (Republicanos), disse que vai pisar fundo no assunto, ressalvando que este ano é eleitoral, mas espera voltar ano que vem para pautar a BTS.
– Vamos mobilizar a todos, prefeituras, vereadores, deputados estaduais e também o Inema, formando comissão só para cuidar do assunto, que é muito importante.
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Robinson lamenta ter que ficar com a Neoenergia mais 30 anos
Coordenador da Subcomissão da Alba que fiscaliza o desempenho da Neoenergia-Coelba, o deputado Robinson Almeida (PT), que diz ter acompanhado de perto problemas no fornecimento de energia elétrica no estado, lamentou a decisão do Ministério de Minas e Energia que renovou por mais 30 anos a concessão do grupo espanhol Iberdrola.
Para Robinson, faltou mais rigor na avaliação do serviço prestado à população baiana, com queixas diárias de quedas nos quatro cantos do estado, quando não está faltando.
– A Coelba foi testada e reprovada na distribuição de energia na Bahia. Há falhas recorrentes que impactam diretamente a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico do estado.
Ele apresentou na Alba uma moção de repúdio, que tanto chiou e não foi ouvida.
Fieb empossa diretoria
Carlos Henrique Passos, o sucessor de Ricardo Alban no comando da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), toma posse, hoje (19h30), para novo mandato, que vai até 2030.
A reeleição dele, realizada em novembro, foi significativa do ponto de vista da aprovação. Não teve adversário, a votação foi por unanimidade. Ele também toma posse como presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (Cieb).
No PL, janela partidária também rendeu queixas
Em 2022, o PL de Bolsonaro elegeu quatro deputados estaduais na Bahia, Vítor Azevedo (67.847 votos), Leandro de Jesus (39.206), Raimundinho da Jr (35.188) e Diego Castro (33.827).
Foi, por isso, o fato de o partido eleger deputados com pouco voto (Fabíola Mansur, do PSB, com 58.054, ficou fora), que a chegada de Samuel Júnior, que era Republicanos, e Paulo Câmara, ex-PSDB, provocou resmungos.
Câmara, que teve 53.680 votos e também ficou fora, disse que não tem problema.
– Eu de centro-esquerda? Fui o deputado mais de direita desta casa.
E Samuel diz que está lá para somar.
– Entramos no PL para agregar, somar.
REGISTROS
UFRB em Nazaré
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) inaugurou um campus em Nazaré e já raiou. O MEC anunciou os primeiros quatro cursos: inteligência artificial, tecnólogo em logística, comércio exterior e tecnólogo em ciências de dados aplicadas a negócios.
Na Baía de Aratu
Simões Filho, vizinho colado de Salvador, celebra a manutenção do município no Mapa Turístico Brasileiro. Lá, o palco das atrações é a Baía de Aratu, com 9,8 km de águas navegáveis, onde acontecem as tradicionais Regata Aratu-Maragogipe e a Copa de Velas.
Dia do Cacau
Já que o 26 de março é o Dia Nacional do Cacau, o deputado José de Arimatéia (Republicanos) apresentou projeto na Alba propondo que a data também seja o Dia Estadual do Cacau. Segundo ele, é para se celebrar a data com muito chocolate e afins.
Hino da Chapada
O deputado Roberto Carlos (PV) apresentou outro projeto propondo que a música Chapada Diamantina, de Targino Gondim e Everaldo Soares, seja declarada oficialmente o Hino Cultural da Chapada Diamantina. Ele quer que a canção seja executada nos eventos culturais dos 24 municípios da área.
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