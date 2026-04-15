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SEGUNDO LUGAR

Elmar Nascimento é derrotado por petista em disputa para o TCU

Deputado baiano recebeu 96 votos dos colegas de Casa; decisão precisa ser chancelada pelo Senado

Yuri Abreu
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| Atualizada em

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Elmar Nascimento foi derrotado em disputa para o TCU
Elmar Nascimento foi derrotado em disputa para o TCU -

O deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) perdeu a disputa para o colega de Casa, Odair Cunha (PT-MG), para a indicação ao cargo vago de conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU). A decisão foi tomada na noite de terça-feira, 14.

Em votação secreta, o petista recebeu 303 votos contra 96 de Elmar. Agora, o nome do escolhido vira um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que precisa ser aprovado em votação no Senado.

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Ao todo, eram cinco os candidatos:

  • Odair Cunha: 303 votos;
  • Elmar Nascimento: 96 votos;
  • Danilo Forte (PP-CE): 27 votos;
  • Hugo Leal (PSD-RJ): 20 votos;
  • Gilson Daniel (Podemos-ES): 6 votos

Leia Também:

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Articulação

O PL e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tentaram articular uma candidatura única para se opor ao indicado do PT, que já era favorito ao cargo e contava com o apoio de 11 partidos e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Inicialmente, a indicada da sigla para a vaga era a deputada Soraya Santos (RJ). No entanto, a candidatura foi retirada já durante a votação em plenário para que os votos da bancada fossem transferidos para Elmar Nascimento.

O entendimento do bloco era o de que o baiano tinha mais chance contra o petista. No entanto, o resultado final acabou não sendo o esperado.

Qual a responsabilidade do TCU?

A vaga no TCU é estratégica, uma vez que o órgão é o responsável por fiscalizar as contas do Poder Executivo e auxiliar o Congresso no controle externo da administração pública.

O cargo de ministro da Corte de Contas é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, e oferece o mesmo patamar salarial e prerrogativas de um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O TCU é formado por 9 ministros. Dentre os integrantes, 3 são indicados pelo presidente da República e 6 pelo Congresso. A vaga deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou, faz parte da cota da Câmara.

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Tags:

Câmara dos Deputados Elmar Nascimento Odair Cunha TCU

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