7 atrações que você não pode perder na Bienal do Livro Bahia 2026

Movimentação na Bienal do Livro em 2024 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Bienal do Livro Bahia 2026 chega com uma programação diversa e robusta, reunindo grandes nomes da literatura nacional e internacional. Realizada entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, a edição deste ano amplia sua duração para sete dias e aposta em experiências que vão além dos livros.

Com o tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, o evento apresenta uma agenda que inclui mesas de debate, encontros com autores e atividades imersivas. A proposta reforça o papel da literatura como ferramenta de diálogo com temas contemporâneos e diferentes expressões culturais.

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Entre os destaques, está a participação inédita da escritora Julia Quinn, autora best-seller responsável pela série Bridgerton, fenômeno global adaptado pela Netflix. A presença da autora internacional marca um dos pontos altos da programação.



Além dela, a Bienal reúne vozes importantes da literatura, do pensamento crítico e da cultura, consolidando o evento como um dos principais encontros literários do país.

7 atrações imperdíveis da Bienal do Livro Bahia

Julia Quinn

Julia Quinn, autora da série de livros Bridgerton | Foto: Divulgação

Autora best-seller nº 1 do New York Times, Julia Quinn construiu uma carreira sólida dentro do romance histórico, com narrativas que conquistaram milhões de leitores ao redor do mundo. Seus livros foram traduzidos para 43 idiomas e ultrapassam a marca de 20 milhões de exemplares vendidos apenas nos Estados Unidos.



Na mesa “No Universo de Julia Quinn”, a autora propõe um mergulho em sua trajetória literária, abordando desde o processo de escrita até o impacto global de suas obras.

O encontro também deve explorar os bastidores da adaptação de Bridgerton para o audiovisual, além da relação com seus leitores e a expansão de seu universo narrativo, com mediação de Frini Georgakopoulos.

Data da mesa: 18 de abril (sábado), às 11h

Ailton Krenak

Ailton Krenak | Foto: Divulgação

Referência no pensamento indígena contemporâneo, Ailton Krenak é escritor, filósofo e ativista socioambiental, reconhecido por suas reflexões sobre humanidade, natureza e modos de existência. Autor de obras fundamentais, ele se tornou, em 2023, o primeiro indígena a integrar a Academia Brasileira de Letras.



Na mesa “Memória indígena e memória negra: futuros possíveis”, Krenak divide o debate com Vanda Machado, em uma conversa que articula ancestralidade, resistência e construção de futuros.

O encontro propõe refletir sobre como as memórias coletivas de povos indígenas e negros funcionam como ferramentas de afirmação cultural e continuidade histórica, com mediação de André Santana.

Pilar del Río

Pilar del Río, viúva de José Saramago | Foto: Divulgação

Jornalista, tradutora e ativista dos Direitos Humanos, Pilar del Río tem uma trajetória marcada pela defesa da pluralidade cultural. Companheira de José Saramago, ela atua diretamente na preservação e difusão da obra do autor.



Na mesa “José e os livros”, Pilar compartilha um depoimento íntimo sobre os bastidores da criação literária de Saramago, revelando rotinas, visões de mundo e o processo de construção de suas obras. Já em “O Sal da Vida”, ao lado de Paloma Jorge Amado, filha de Jorge Amado, o encontro revisita a relação entre os dois autores, destacando trocas afetivas, intelectuais e o legado que ambos deixaram para a literatura em língua portuguesa.

Data da mesa “ José e os livros ”: 17 de abril (sexta-feira), às 12h

17 de abril (sexta-feira), às 12h Data da Mesa "O Sal da Vida": 18 de abril (sábado), às 16h

Itamar Vieira Junior

Itamar Vieira Junior | Foto: Divulgação

Um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, Itamar Vieira Junior é vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti. Seu romance Torto Arado se tornou um fenômeno editorial, com repercussão internacional e adaptação prevista para o audiovisual.



Na Bienal, o autor participa da mesa “Entre Páginas: Chupim”, voltada ao público infantil, no espaço Portais da Palavra. A atividade combina contação de histórias, conduzida por Lorena Ribeiro, com elementos musicais que transitam entre sonho e realidade.

O encontro propõe uma experiência sensorial e interativa, incentivando o contato das crianças com a literatura.

Data da mesa: 20 de abril (segunda-feira), às 15h

Elayne Baeta

Elayne Baeta | Foto: Divulgação

Escritora best-seller e uma das vozes mais influentes entre jovens leitores, especialmente no público sáfico, Elayne Baeta se destacou com O Amor Não é Óbvio. Com mais de 100 mil exemplares vendidos, ela foi reconhecida como uma das mulheres mais inspiradoras de 2024 pela revista ELLE.



Na mesa “De boas com Elayne”, a autora propõe um encontro direto com o público, respondendo perguntas sobre bastidores de suas histórias, processos criativos, fandoms e o impacto das redes sociais na construção de sua carreira. A mediação é de Evelyn Sena.

Data da mesa: 19 de abril (domingo), às 15h

Raphael Montes

Raphael Montes | Foto: Divulgação

Autor de oito romances e roteirista de produções de sucesso, Raphael Montes se consolidou como um dos principais nomes do suspense brasileiro. Criador de séries como Bom Dia, Verônica e Beleza Fatal, ele também atua como produtor executivo no audiovisual.



Na mesa “O livro que vira série: a literatura como matriz para o cinema, as séries e o streaming”, Montes discute os caminhos de adaptação de obras literárias, abordando estrutura narrativa, linguagem e os desafios de transpor histórias para diferentes formatos.

O debate conta com a participação de Eliana Alves Cruz e mediação de Renato Cordeiro.

Data da mesa: 17 de abril (sexta-feira), às 19h

Jean Wyllys

Jean Wyllys | Foto: Agência Brasil

Jornalista, escritor e doutorando em Ciência Política, Jean Wyllys constrói sua trajetória a partir do diálogo entre comunicação, política e direitos humanos. Autor de diversos livros, ele também atua como artista visual.



Na mesa “Sobrevivendo na era das fake news”, o debate se volta para os impactos da desinformação na sociedade contemporânea.

Ao lado de Midiã Noelle, com mediação de Tarsilla Alvarindo, Wyllys discute os desafios impostos pelas redes sociais, a disseminação de conteúdos falsos e a necessidade de desenvolver pensamento crítico e letramento digital.