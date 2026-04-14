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CULTURA

MAM recebe oficina de grafite e rodas de conversa gratuitas em abril

Projeto “Cutucar o MAM” oferece atividades com artistas como Ana Fraga e Baldomiro Costa

Isabela Cardoso
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Museu de Arte Moderna (MAM)
Museu de Arte Moderna (MAM) -

O projeto “Cutucar o MAM – 45 anos de Oficinas Criativas” inicia uma nova etapa a partir do dia 18 de abril, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), reunindo atividades gratuitas que conectam formação artística, memória e criação contemporânea. A programação inclui uma oficina de grafite e duas rodas de conversa com artistas visuais baianos.

A principal atividade formativa é a oficina de grafite, ministrada pelo Coletivo M.U.S.A.S., que oferece 20 vagas. Os interessados devem se inscrever por meio do Instagram @cutucaromam ou preencher formulário online. Com cinco encontros, sempre aos domingos, das 9h às 13h, a oficina acontece nos dias 19 e 26 de abril e 10, 17 e 24 de maio.

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A proposta é promover uma imersão teórico-prática nas linguagens do grafite, abordando desde aspectos técnicos, como traço, preenchimento, composição e uso de cores, até o desenvolvimento da criação autoral e do repertório crítico dos participantes.

Além da oficina, o projeto realiza duas rodas de conversa abertas ao público, sem necessidade de inscrição. A primeira acontece no dia 18 de abril, às 15h, com a artista Ana Fraga. Já no dia 25 de abril, no mesmo horário, é a vez de Baldomiro Costa compartilhar sua trajetória. Ambas as atividades contarão com intérprete de Libras.

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Toda a programação será realizada no Galpão de Oficinas do MAM, localizado no Solar do Unhão, um dos principais complexos culturais de Salvador. O museu é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

O projeto “Cutucar o MAM” tem como objetivo revisitar, sob perspectivas contemporâneas, as oficinas desenvolvidas pelo MAM ao longo de seus 45 anos de história. A iniciativa é realizada pela VIA Press Comunicação, em parceria com o museu e o Instituto Ori.gem, e foi contemplada pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Governo do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura.

Sobre os participantes

O Coletivo M.U.S.A.S. desenvolve ações artísticas em territórios quilombolas, como em Cachoeira (BA), e é responsável pelo projeto “Realeza Quilombola”, que transforma ensaios fotográficos de matriarcas em grafites, fortalecendo a identidade cultural e o turismo sustentável.

Já Baldomiro Costa possui uma trajetória consolidada nas artes visuais, com exposições no Brasil e no exterior, além de participações em eventos como a ECO-92 e o Festival Vídeo Tokyo. Também atua como professor de Artes na rede pública.

Ana Fraga, natural de São Félix, no Recôncavo Baiano, é mestre e doutoranda em Artes Visuais pela UFBA. Com uma carreira marcada por premiações e exposições individuais e coletivas, sua produção dialoga com questões sociais e identitárias, tendo destaque em eventos como a Bienal do Recôncavo.

Veja a programação:

Oficina de Grafite

  • Dias: 19 e 26 de abril; 10, 17 e 24 de maio
  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Galpão de Oficinas do MAM
  • Vagas: 20
  • Ministrante: Coletivo M.U.S.A.S.
  • Inscrições: @cutucaromam pelo formulário online

Roda de Conversa com Ana Fraga

  • Dia: 18 de abril
  • Horário: 15h
  • Tema: Trajetória artística de Ana Fraga
  • Ministrante: Ana Fraga
  • Participação: gratuita (sem inscrição prévia)
  • Atividade com intérprete de Libras

Roda de Conversa com Baldomiro Costa

  • Dia: 25 de abril
  • Horário: 15h
  • Tema: Trajetória artística de Baldomiro Costa
  • Ministrante: Baldomiro Costa
  • Participação: gratuita (sem inscrição prévia)
  • Atividade com intérprete de Libras

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