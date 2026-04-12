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Organização oferece formação gratuita para empreendedores em Salvador

Iniciativa reúne comunicação, workshops e coworking gratuito para impulsionar negócios

Beatriz Santos
Por

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Organização disponibiliza serviços de comunicação voltados ao desenvolvimento das marcas
Organização disponibiliza serviços de comunicação voltados ao desenvolvimento das marcas -

A Fábrica Cultural está oferecendo serviços gratuitos e formações para empreendedores de Salvador que desejam impulsionar os negócios no mercado. As ações seguem até o mês de julho.

Entre abril e julho, a organização disponibiliza serviços de comunicação voltados ao desenvolvimento das marcas. Os empreendedores poderão realizar ensaios fotográficos, criar identidade visual e produzir conteúdos para redes sociais, além de outros materiais estratégicos.

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Os atendimentos podem ser realizados de forma online ou presencial, na sede da Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira. Para participar, é necessário fazer agendamento por meio de formulário online.

Workshops e capacitação para editais

Além dos serviços, a iniciativa oferece formações voltadas à elaboração de projetos para inscrição em editais de fomento público.

Ao todo, serão realizados quatro workshops entre abril e julho, com carga horária de 16 horas cada. Cada turma terá até 40 empreendedores, e as inscrições também devem ser feitas via formulário.

Espaço gratuito de coworking

Outra frente da ação é a oferta de um espaço gratuito para trabalho compartilhado. O IAÔ Espaço de Criação funciona na sede da organização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

O local conta com salas de atendimento, ambiente multiuso, recepção, copa colaborativa e estúdio audiovisual. O acesso deve ser agendado por telefone ou e-mail.

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Tags:

Cultura empreendedorismo

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