Adriana Oliveira revela bastidores do jornalismo em seu primeiro livro

A jornalista Adriana Oliveira - Foto: Divulgação

Após construir uma trajetória sólida e de muita credibilidade ao longo de mais de 30 anos como repórter de rua, sendo 25 deles na televisão, a jornalista Adriana Oliveira dá um novo passo em sua carreira. Neste sábado, 11, a partir das 16h, ela lança o seu primeiro livro, "Cartas de uma repórter", em evento no Vitória Boulevard, em Salvador.

Publicada pela editora baiana independente P55 Edição, a obra transforma experiências pessoais e profissionais em relatos sensíveis e contundentes. Durante o evento de lançamento, o público poderá acompanhar um bate-papo especial entre a autora e o também jornalista e apresentador Ricardo Ishmael.

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O livro é estruturado em 33 textos no formato de cartas. Nelas, Adriana dirige sua escrita a pessoas, situações vividas e sentimentos que marcaram profundamente sua trajetória. Os temas transitam por ícones da cultura e fé baianas, como Iemanjá e Santa Dulce, até coberturas densas e marcantes, como o resgate de uma mulher da escravidão moderna, a pandemia de covid-19 e reflexões sobre a vida e a morte.

Com uma voz que alia o rigor jornalístico à sensibilidade feminina e materna, a autora revisita os bastidores do jornalismo feito nas ruas de Salvador. O livro não poupa o leitor das contradições e das exigências de uma profissão que demanda entrega total, resultando em um testemunho íntimo sobre empatia e resistência.

"Uma carta viva"

O prefácio de "Cartas de uma repórter" é assinado pelo cacique Carlinhos Brown, que destaca a capacidade da jornalista de enxergar além da notícia.

"Parece que a vida psicografa histórias. E o olhar do repórter é o prelúdio da carta, com sua observação atenta, crítica e investigativa, seu olhar de águia, sua presente escuta ativa", escreve o músico.

Brown define os textos como "cartas para reimaginar futuros" e exalta a força da autora: "Adriana Oliveira é uma carta viva, pois o seu tempo a fez presenciar histórias não contadas e outras presentemente testemunhadas, pelo simples fato de ela ser e estar na hora certa, no espaço certo e no lugar certo. Fez da sua vida um caminho de letras, edificado por sua coragem, pela sua força de mulher."

A publicação leva o selo da P55 Edição, editora baiana coordenada pelos irmãos André e Marcelo Portugal, que desde 2002 atua no fomento de projetos culturais focados em arte, literatura e memória.

Serviço

O quê: Lançamento do livro Cartas de uma repórter

Autora: Adriana Oliveira

Editora: P55 Edição

Data: 11 de abril de 2026 (sábado), a partir das 16h

Local: Vitória Boulevard – Av. Sete de Setembro, 1839, Vitória, Salvador (BA)

Preço do exemplar: R$ 55,00