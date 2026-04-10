PATRIMÔNIO CULTURAL
Reabertura completa do TCA ganha data após três anos
Equipamento funciona parcialmente desde incêndio em 2023
Por Ane Catarine
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Fechada há três anos após um incêndio no telhado durante obras de manutenção, a Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, tem prazo para reabertura: até 1º de julho, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa do equipamento.
A confirmação foi feita pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que reforçou, na quinta-feira, 9, o compromisso da gestão com obras “que impactam a vida da população”.
A data limite não foi escolhida por acaso. A reabertura, que pode ocorrer na véspera da Independência da Bahia, busca aproveitar o período de maior mobilização cultural no estado e destravar a agenda de eventos.
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Há três anos, o TCA está totalmente fechado?
Diferente de teatros convencionais, o TCA é um complexo dividido em espaços que atendem a todos os nichos.
Embora a Sala Principal do TCA esteja fechada a um pouco mais de três anos, o equipamento cultural tem funcionado de forma parcial com:
- Concha Acústica: funciona plenamente e recebe grandes shows nacionais e internacionais
- Sala do Coro: também está aberta, com espetáculos menores, peças e apresentações intimistas
Esse funcionamento parcial, no entanto, não atende à demanda de grandes eventos culturais na capital baiana.
O que aconteceu com o TCA?
O teatro foi atingido por um incêndio em janeiro de 2023, que danificou o telhado da Sala Principal. Apesar de o fogo não ter destruído o interior, o espaço foi fechado por segurança e para realização de perícias.
Em janeiro de 2025, um novo foco de incêndio atingiu o telhado durante as obras, mas foi rapidamente controlado, sem impacto no cronograma.
A partir disso, o governo estadual iniciou uma reforma completa, chamada de “Novo TCA”, com investimento de cerca de R$ 260 milhões.
O projeto prevê a modernização do espaço, com:
- Novos sistemas de áudio, vídeo e iluminação cênica
- Melhoria da acústica e da acessibilidade
- Restauração das poltronas e de áreas históricas
Por que o TCA é tão importante?
Inaugurado em 1967, o complexo se consolidou como um dos mais importantes da América Latina, reunindo história, arquitetura e acesso democrático à cultura.
Projetos como o Domingo no TCA oferecem ingressos a preços simbólicos, muitas vezes a R$ 1, permitindo que pessoas de diferentes perfis tenham acesso a espetáculos que, em outros estados, podem custar valores elevados.
Além disso, a Sala Principal tem mais de 1.500 lugares e é o único espaço na Bahia com estrutura para receber grandes produções de ópera, balé e concertos internacionais com exigência técnica.
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