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PATRIMÔNIO CULTURAL

Reabertura completa do TCA ganha data após três anos

Equipamento funciona parcialmente desde incêndio em 2023

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/04/2026 - 8:05 h | Atualizada em 10/04/2026 - 8:27

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Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande
Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande -

Fechada há três anos após um incêndio no telhado durante obras de manutenção, a Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, tem prazo para reabertura: até 1º de julho, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa do equipamento.

A confirmação foi feita pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que reforçou, na quinta-feira, 9, o compromisso da gestão com obras “que impactam a vida da população”.

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Projeto da Sala Principal do TCA após as obras
Projeto da Sala Principal do TCA após as obras | Foto: Divulgação

A data limite não foi escolhida por acaso. A reabertura, que pode ocorrer na véspera da Independência da Bahia, busca aproveitar o período de maior mobilização cultural no estado e destravar a agenda de eventos.

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Há três anos, o TCA está totalmente fechado?

Diferente de teatros convencionais, o TCA é um complexo dividido em espaços que atendem a todos os nichos.

Embora a Sala Principal do TCA esteja fechada a um pouco mais de três anos, o equipamento cultural tem funcionado de forma parcial com:

Esse funcionamento parcial, no entanto, não atende à demanda de grandes eventos culturais na capital baiana.

O que aconteceu com o TCA?

O teatro foi atingido por um incêndio em janeiro de 2023, que danificou o telhado da Sala Principal. Apesar de o fogo não ter destruído o interior, o espaço foi fechado por segurança e para realização de perícias.

Incêndio atinge teto do TCA
Incêndio atinge teto do TCA | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Em janeiro de 2025, um novo foco de incêndio atingiu o telhado durante as obras, mas foi rapidamente controlado, sem impacto no cronograma.

A partir disso, o governo estadual iniciou uma reforma completa, chamada de “Novo TCA”, com investimento de cerca de R$ 260 milhões.

O projeto prevê a modernização do espaço, com:

  • Novos sistemas de áudio, vídeo e iluminação cênica
  • Melhoria da acústica e da acessibilidade
  • Restauração das poltronas e de áreas históricas

Por que o TCA é tão importante?

Inaugurado em 1967, o complexo se consolidou como um dos mais importantes da América Latina, reunindo história, arquitetura e acesso democrático à cultura.

Teatro Castro Alves, em 1977
Teatro Castro Alves, em 1977 | Foto: Cedoc A TARDE

Projetos como o Domingo no TCA oferecem ingressos a preços simbólicos, muitas vezes a R$ 1, permitindo que pessoas de diferentes perfis tenham acesso a espetáculos que, em outros estados, podem custar valores elevados.

Além disso, a Sala Principal tem mais de 1.500 lugares e é o único espaço na Bahia com estrutura para receber grandes produções de ópera, balé e concertos internacionais com exigência técnica.

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Cultura Jerônimo Rodrigues tca

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