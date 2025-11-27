Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Urgente: trabalhador tem mão amputada em acidente durante obras do TCA

Funcionário terceirizado operava máquina quando se feriu

Luan Julião

Por Luan Julião

27/11/2025 - 19:11 h
Acidente aconteceu por volta das 15h30
Acidente aconteceu por volta das 15h30

Um trabalhador terceirizado sofreu um grave acidente, na tarde desta quinta-feira, 27, durante as obras de modernização do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A informação foi confirmada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela intervenção no equipamento cultural.

De acordo com o órgão, o acidente ocorreu por volta das 15h30, enquanto o funcionário operava uma máquina no canteiro de obras. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o trabalhador teve a mão amputada no ocorrido. A empresa contratada para executar os serviços foi imediatamente comunicada e acompanha o caso, prestando o suporte necessário ao trabalhador e à família.

A Conder informou que a obra dispõe de acompanhamento permanente de uma equipe formada por técnicos de segurança e enfermeiros. Após o acidente, o homem recebeu atendimento inicial no local e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dele.

As obras do Teatro Castro Alves seguem em andamento desde o incêndio registrado em 25 de janeiro de 2023. O projeto de reconstrução e modernização do espaço, que soma investimentos de R$ 260 milhões, é estruturado em cinco eixos: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade.

Acidente de trabalho investimentos em cultura MODERNIZAÇÃO segurança no trabalho teatro castro alves terceirização

