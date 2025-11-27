SALVADOR
Urgente: trabalhador tem mão amputada em acidente durante obras do TCA
Funcionário terceirizado operava máquina quando se feriu
Por Luan Julião
Um trabalhador terceirizado sofreu um grave acidente, na tarde desta quinta-feira, 27, durante as obras de modernização do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A informação foi confirmada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela intervenção no equipamento cultural.
De acordo com o órgão, o acidente ocorreu por volta das 15h30, enquanto o funcionário operava uma máquina no canteiro de obras. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o trabalhador teve a mão amputada no ocorrido. A empresa contratada para executar os serviços foi imediatamente comunicada e acompanha o caso, prestando o suporte necessário ao trabalhador e à família.
A Conder informou que a obra dispõe de acompanhamento permanente de uma equipe formada por técnicos de segurança e enfermeiros. Após o acidente, o homem recebeu atendimento inicial no local e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dele.
As obras do Teatro Castro Alves seguem em andamento desde o incêndio registrado em 25 de janeiro de 2023. O projeto de reconstrução e modernização do espaço, que soma investimentos de R$ 260 milhões, é estruturado em cinco eixos: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade.
