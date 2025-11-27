CARNAVAL
Carnaval de Salvador 2026: estudo pode provocar mudança em trios elétricos
Presidente da Saltur falou da possibilidade de novos circuitos
Por Gustavo Zambianco e Franciely Gomes
Os trios elétricos se tornaram uma pauta muito discutida durante o VII Fórum do Carnaval de Salvador, que aconteceu durante a quarta e quinta-feira, 26 e 27. O evento organizado pela Federação das Entidades Carnavalescas e pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) reuniu diversas entidades para pensar sobre o passado e o futuro do Carnaval Soteropolitano.
Presente no fórum, o Presidente da Saltur (Salvador Turismo), Isaac Edington, falou ao Portal A TARDE sobre planos para prevenir problemas envolvendo os trios elétricos no Carnaval de 2026.
“Estamos estudando para identificar locais na cidade que sirvam para apoiar a logística para que não tenhamos mais os problemas que a gente teve no carnaval de 2025”, afirmou o presidente da Saltur
Somado a isso, o presidente ainda comentou sobre um possível uso da Ladeira da Montanha para um melhor fluxo dos trios na época da folia.
“Ainda não há nada certo. A montanha tem algumas questões que a gente consegue usar para alguns equipamentos e para outros outros não. Porém estamos estudando usar o (Largo) Aflitos, que nos parece uma área adequada para os trios do Campo Grande”, comentou Isaac.
Circuitos alternativos no Carnaval
O presidente da Saltur ainda falou com o Portal A TARDE sobre a possível criação de circuitos alternativos para o próximo Carnaval.
“Eu ouvi isso, mas não tive acesso ainda a esse documento, mas gostaria de ter, para que a gente possa dar nossa opinião técnica. Mas se for algo que contribua com essa organização do Carnaval, certamente serão bem-vindos”, explicou o presidente.
Isaac ainda afirmou que houve um desejo para mudar um circuito para a Boca do Rio, porém a ideia não foi bem aceita. Além disso, comentou a respeito da Avenida Paralela, mas não deu certeza sobre nenhum dos dois.
