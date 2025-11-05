Carnaval de Salvador 2026 tem novidade na abertura e projeto que vai mudar a festa

Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador de 2026 já está em fase avançada de planejamento e promete ser uma edição histórica. De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o evento será marcado por uma homenagem aos 110 anos do samba e contará com uma iniciativa inovadora para a promoção cultural do evento.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Edington detalhou as expectativas e as novidades que visam consolidar o Carnaval como um dos maiores e mais importantes do mundo. O gestor foi um dos speakers no primeiro dia do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, nesta quarta-feira, 5.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Destaques da programação e estratégia

Segundo o presidente da Saltur, a edição de 2026 será construída sob o signo da tradição musical brasileira. Os preparativos incluem:

Homenagem central: celebração dos 110 anos do samba, um ritmo fundamental para a cultura nacional

Estrutura artística: a abertura do Carnaval terá a participação de um grupo de artistas especiais e contará com a direção de Larissa Luz

Inovação e experiência imersiva

Uma das grandes novidades conforme Edington, é a criação do "Carnaval Academy". Esse projeto visa oferecer uma experiência imersiva sobre a festa, funcionando como uma plataforma educacional e de vivência cultural.

"Nosso objetivo é transformar o Carnaval em um produto de exportação da cultura baiana", afirmou Edington, destacando a ambição de levar a essência da festa para além das fronteiras.

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Metas ambiciosas

As expectativas da Saltur são altas, mirando em superar os números de 2025, ano em que o evento mobilizou mais de 10 milhões de pessoas.

"Trabalhamos para bater novos recordes, tanto em público quanto na quantidade de músicas que ecoam nos circuitos. Queremos reforçar a capacidade de Salvador de realizar eventos desta magnitude com excelência," completou Isaac.

Segundo o gestor, a Saltur segue trabalhando nos preparativos finais para garantir a segurança e a infraestrutura necessárias para o megaevento.

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.

