Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXCLUSIVO!

Carnaval de Salvador 2026 tem novidade na abertura e projeto que vai mudar a festa

Isaac Edington falou sobre a festa no Summit de Negócios Made in Bahia 2025

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/11/2025 - 18:35 h | Atualizada em 05/11/2025 - 21:45
Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo
Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo -

O Carnaval de Salvador de 2026 já está em fase avançada de planejamento e promete ser uma edição histórica. De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o evento será marcado por uma homenagem aos 110 anos do samba e contará com uma iniciativa inovadora para a promoção cultural do evento.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Edington detalhou as expectativas e as novidades que visam consolidar o Carnaval como um dos maiores e mais importantes do mundo. O gestor foi um dos speakers no primeiro dia do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, nesta quarta-feira, 5.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Destaques da programação e estratégia

Segundo o presidente da Saltur, a edição de 2026 será construída sob o signo da tradição musical brasileira. Os preparativos incluem:

  • Homenagem central: celebração dos 110 anos do samba, um ritmo fundamental para a cultura nacional
  • Estrutura artística: a abertura do Carnaval terá a participação de um grupo de artistas especiais e contará com a direção de Larissa Luz
  • Inovação e experiência imersiva

Uma das grandes novidades conforme Edington, é a criação do "Carnaval Academy". Esse projeto visa oferecer uma experiência imersiva sobre a festa, funcionando como uma plataforma educacional e de vivência cultural.

"Nosso objetivo é transformar o Carnaval em um produto de exportação da cultura baiana", afirmou Edington, destacando a ambição de levar a essência da festa para além das fronteiras.

Leia Também:

Summit começa com destaque para crescimento econômico de Salvador
“Salvador está pronta para atrair mais investimentos”, diz secretária Mila Paes
Trios elétricos podem ser proibidos entre a Barra e Ondina; entenda
Imagem ilustrativa da imagem Carnaval de Salvador 2026 tem novidade na abertura e projeto que vai mudar a festa
| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Metas ambiciosas

As expectativas da Saltur são altas, mirando em superar os números de 2025, ano em que o evento mobilizou mais de 10 milhões de pessoas.

"Trabalhamos para bater novos recordes, tanto em público quanto na quantidade de músicas que ecoam nos circuitos. Queremos reforçar a capacidade de Salvador de realizar eventos desta magnitude com excelência," completou Isaac.

Segundo o gestor, a Saltur segue trabalhando nos preparativos finais para garantir a segurança e a infraestrutura necessárias para o megaevento.

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2025 Summit de Negócios Made in Bahia Summit de Negócios Made in Bahia 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Carnaval de Salvador 2025 promete emocionar com tributo
Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x