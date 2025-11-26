Menu
CARNAVAL 2026

Após mudanças nos trios elétricos, Paganelli diz que Carnaval "está preparado"

O futuro do Carnaval de Salvador está sendo discutido no VII Fórum do Carnaval de Salvador

Carla Melo e Edvaldo Sales

Por Carla Melo e Edvaldo Sales

26/11/2025 - 11:02 h
O futuro do Carnaval de 2026 está sendo discutido no VII Fórum do Carnaval de Salvador
O futuro do Carnaval de 2026 está sendo discutido no VII Fórum do Carnaval de Salvador

Com as mudanças na presença dos trios elétricos na Barra e na Ondina, proposto em um projeto que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o coordenador do Carnaval, Washington Paganelli antecipou ao Portal A TARDE que o Carnaval 2026 já “está todo preparado”.

“Nós temos um cuidado, não só do poder público, mas também do poder privado com a presença de donos de trio elétrico, diante desta regulamentação. O trio elétrico hoje é menor do que de como ele era antigamente. Então o Comcar [Conselho Municipal do Carnaval], junto com todos os órgãos que fazem o Carnaval, trabalhamos para não aumentar o número de equipamentos [no circuito Barra-Ondina. São 28 equipamentos, que incluem trios elétricos e carros de apoio.

Entretanto, o empresário afirmou que o Conselho do Carnaval tem mostrado preocupação com a diminuição da presença dos trios elétricos, já que “todos os setores da cidade estão presentes e discute o Carnaval democraticamente, já que a festa é boa para quem está trabalhando e também para aquele que brinca o Carnaval”, continuou ele.

Carnaval 2026

O futuro do Carnaval de 2026 está sendo discutido no VII Fórum do Carnaval de Salvador, que será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, no Wish Hotel da Bahia. Participam autoridades, artistas, empresários, produtores, pesquisadores e foliões.

“O Carnaval já está todo preparado. O que não ficou muito bom ano passado, nós estamos melhorando nesse. É um cuidado grande, para entregar a cidade o Carnaval, e ser bom para aqueles que também vêm brincar o Carnaval. Hoje nós estamos preocupados mais aonde colocamos os trios elétricos, e como tirarmos os trios elétricos também da avenida para não ficar superlotada, continuou ele.

Carnaval 2026 circuito barra-ondina Fórum do Carnaval Regulamentação Salvador trios elétricos

