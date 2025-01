Bombeiros controlam princípio de incêndio no TCA

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O Corpo de Bombeiros finalizou o rescaldo da cobertura do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, que sofreu um princípio de incêndio na tarde desta terça-feira, 7. A açaão durou cerca de 1h30.

O coronel Aloísio Fernandes, que comandou a ação, disse que as chamas foram rapidamente controladas. "Foi um princípio de incêndio na cobertura do teatro que teve uma complexidade baixa. Já está sob controle. Dois fatores que motivaram esse tempo [que os Bombeiros ficaram no TCA]: a dificuldade de acesso ao local e em razão de ser um espaço confinado", disse o coronel ao Correio.

Ainda de acordo com Aloísio Fernandes, é cedo para determinar as causas do princípio de incêndio. O Departamento de Polícia Técnica deve fazer perícia no local e emitir um laudo nesta quarta-feira, 8. Como as chamas eram poucas, os estragos ficaram restritos ao telhado.

De acordo com a empresa responsável pela obra de reforma no prédio central do TCA, a Sian, o princípio de incêndio teve início com a execução de um serviço na estrutura de cobertura.

"O incêndio foi controlado em poucos minutos pela equipe de segurança da obra. O Corpo de Bombeiros trabalhou para garantir a não reignição e não houveram feridos durante o incidente. A Sian, construtora responsável pelas obras, opera dentro das normativas de segurança do trabalho com brigada de incêndio treinada o que foi fundamental para a rápida ação de contenção do incêndio", afirmou para a publicação.

Ainda segundo o comunicado, a obra segue o seu curso natural e não haverá alterações na previsão de entrega, que deve ocorrer em 2026.