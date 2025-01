Mulher é morta a facadas por ex-marido e irmão da vítima mata cunhado

Crime aconteceu na cidade de Guaíra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher foi morta pelo pai do seu filho, uma criança de 2 anos, no último domingo, 5, na cidade de Guaíra, no Paraná. A vítima foi morta a facadas, mas o seu irmão atirou contra o autor do crime que morreu no local.

Amanda Monique Gazola foi buscar o filho que havia passado o dia com o pai, identificado como Fernando Donadel. Segundo a delegada Renata Oliveira, o suspeito do crime chegou ao local alterado fazendo ameaças à mulher e seus familiares. Com uma faca, ele agrediu Amanda com golpes no pescoço. As informações são do jornal O Extra.

O namorado dela tentou conter o agressor e foi atingido no rosto e no peito. Amanda e seu atual companheiro foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O irmão de Amanda pegou um revólver e atirou contra o ex-cunhado que morreu no local. O jovem foi à delegacia e liberado após ser constatado que ele agiu em legítima defesa.