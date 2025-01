GO: delegacia é invadida, e criminosos levam armas e munições

O caso está sob investigação da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma delegacia localizada na cidade de Aruanã, no interior de Goiás, foi alvo de uma ousada invasão na madrugada do último domingo, 5. Durante a ação, criminosos roubaram cerca de 20 armas de fogo, incluindo espingardas, pistolas, rifles e revólveres, além de uma grande quantidade de munições.

De acordo com informações da PCGO, os criminosos pularam o muro da delegacia e serraram uma das janelas para acessar o interior do prédio. A ausência de vigilância foi determinante para o sucesso da ação, uma vez que a delegacia permanece fechada nos fins de semana e não conta com segurança no local.

O furto só foi descoberto na tarde de domingo, por volta das 13h30, quando policiais militares chegaram à unidade para apresentar um flagrante. No local, eles notaram sinais de arrombamento e acionaram o escrivão responsável para verificar a situação. Após a inspeção, confirmou-se que diversas armas e munições haviam sido roubadas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que já trabalha na análise de imagens de câmeras de segurança nas proximidades para identificar os autores do crime.