Werner defende decreto de Lula sobre uso de força policial

Marcelo Werner, secretario de Segurança Pública. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, defendeu o decreto publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final do ano passado, que disciplina o uso de força policial.

Questionado pelo Portal A TARDE na manhã desta terça-feira, 7, durante a apresentação que mostrou os números da segurança em 2024, o secretário afirmou que a medida apenas reforça o que já estava determinado em portaria do Ministério da Justiça.

“Não há inovação. Por conta disso, os governadores do Nordeste já afirmaram que é um decreto que revisita a boa prática da abordagem policial e a necessidade da doutrina, que já é adotada mundialmente, de uso progressivo, diferenciado da força a depender do caso concreto”, respondeu.

O titular da SSP preferiu não comentar as declarações dos governadores do Rio de Janeiro, Goiás e do Distrito Federal que consideram que a medida interfere na autonomia das forças de segurança estaduais. Ao invés disso, Werner destacou a importância do debate em torno do tema.

“O que é muito bom é a segurança pública estar sendo discutida. É um assunto que está em pauta,que deve ser cada vez mais trabalhado, que tem que ser meio de preocupação do Legislativo nacional, estaduais e dos Executivos. Lógico que divergências vão existir, é natural, faz parte do processo, mas a busca pelo melhor para a segurança pública do país é o caminho a ser seguido”, avaliou.