Cinco pessoas são presas em operação de combate ao tráfico na Bahia

Na manhã desta terça-feira, 7, foi realizada a 2ª fase da Operação Rastreio, uma iniciativa voltada para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios. Durante a ação, cinco mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão foram cumpridos.

As prisões aconteceram no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, e nas cidades de Lauro de Freitas, Serrinha e São Luís, no Maranhão. Entre os materiais apreendidos estão uma pistola, um simulacro de arma de fogo, munições e celulares, que serão submetidos à perícia técnica. Dentre os detidos, destaca-se uma mulher de 38 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

Esta é a continuidade de uma operação que começou em 6 de junho de 2024, quando, na 1ª fase, foram apreendidos 20 quilos de uma substância usada para misturar entorpecentes, também no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana.

“A Operação Rastreio tem um impacto positivo para toda a população, contribuindo para a redução das taxas de homicídios e tráfico de drogas, além de desarticular núcleos criminosos. A ação é necessária para garantir a segurança pública e fortalecer o enfrentamento às atividades criminosas em Feira de Santana”, afirmou o delegado Yves Correia, que coordena a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira).

A operação foi realizada com a participação de equipes das 1ª e 2ª Delegacias Territoriais de Feira de Santana, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Sertão e Sede), e contou com o suporte da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª Coorpin/Serrinha) e do Departamento da Capital da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC), da Polícia Civil do Maranhão.