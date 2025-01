Rodoviários fazem protesto em Salvador e travam região da rodoviária

Os profissionais alegam que não receberam alguns dos seus direitos trabalhistas - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Quem passa pela região do Terminal Rodoviário de Salvador nesta terça-feira (7), se depara com um protesto realizado pelos rodoviários demitidos do extinto Consórcio Salvador Norte. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), há congestionamento na região e o local segue sendo monitorado.

Os profissionais alegam que não receberam alguns dos seus direitos trabalhistas como, rescisão e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com faixas como “Rodoviários da CSN foram enganados” e “Queremos nossos direitos”, dezenas de rodoviários realizam um protesto aparentemente pacífico e com a presença da Polícia Militar.