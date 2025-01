Bahia: sobe para seis o número de presos na Operação Rastreio

15 mandados estão sendo cumpridos em diversos bairros da capital baiana - Foto: Ilustrativa

O sexto alvo da 2ª fase da Operação Rastreio foi preso na tarde desta terça-feira, 7, no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. Ele é acusado de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além disso, ele está envolvido com os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A 2ª fase da Operação Rastreio, deflagrada na manhã destas terça tem o objetivo de combater atividades ilícitas conduzidas por uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios na cidade de Feira de Santana. No total, seis mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

As prisões ocorreram no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, nas cidades de Lauro de Freitas, Serrinha e em São Luís, no estado do Maranhão. Durante as diligências, foram apreendidas uma pistola, um simulacro de arma de fogo, munições e aparelhos celulares, que passarão por perícia técnica. Entre os cinco alvos, está uma mulher de 38 anos, acusada de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A 1ª fase da Operação Rastreio ocorreu no dia 6 de junho de 2024. Na ocasião, foram apreendidos 20 quilos de uma substância utilizada para mistura de entorpecentes no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana.

“A Operação Rastreio tem um impacto positivo para toda a população, contribuindo para a redução das taxas de homicídios e tráfico de drogas, além de desarticular núcleos criminosos. A ação é necessária para garantir a segurança pública e fortalecer o enfrentamento às atividades criminosas em Feira de Santana”, destacou o delegado Yves Correia, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira).

A operação contou com equipes policiais da 1ª e 2ª Delegacias Territoriais de Feira de Santana, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Sertão e Sede), com o apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª Coorpin/Serrinha) e do Departamento da Capital da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC) da Polícia Civil do Maranhão.