Grupo faz protesto na Lapa contra aumento da passagem de ônibus

Estudantes e trabalhadores fizeram um protesto, na noite desta terça-feira, 7, na Estação da Lapa, contra o aumento da tarifa de ônibus que saiu de R$ 5,20 para R$ 5,60.

Leia mais:

>> Vai pesar no bolso? Entenda impacto do aumento da passagem dos ônibus

>> Tarifa do transporte público de Salvador é reajustada para R$5,60

>> Carlos Muniz diz que tarifa de ônibus deve ser reajustada em Salvador

“Este é o segundo ato público que estamos realizando contra este reajuste abusivo. Salvador tem a tarifa de ônibus mais cara do Nordeste e quinta maior do Brasil, enquanto isso, a população é obrigada a usar um transporte velho, sucateado e com demanda insuficiente para atender os soteropolitanos”, disse Jailson Lage, da CSP-Conlutas.

Victor Marinho, do Coletivo Rebeldia e ex-candidato à prefeitura da capital baiana, disse ser “totalmente contrário ao reajuste”. De acordo com elee, “o prefeito Bruno Reis beneficia os empresários e ataca o povo pobre e trabalhador”.

“É preciso tirar o controle do transporte público da mão de um punhado de empresários. Transporte público é um direito e não mercadoria. A prefeitura tem que assumir esse serviço, estatiza-lo, para garantir um serviço de qualidade, com tarifa social e passe livre para estudantes e desempregados”, defendeu Victor Marinho. Um novo ato está marcado para quarta-feira, 8, às 15h, na Lapa.