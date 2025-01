Telhado do TCA é atingido por princípio de incêndio em Salvador

Teatro Castro Alves (TCA) - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Na tarde desta terça-feira, 7, um início de incêndio foi registrado no telhado do prédio central do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador. De acordo com a assessoria do espaço, uma fumaça foi avistada saindo da estrutura, o que mobilizou a equipe de brigadistas e o Corpo de Bombeiros.

A obra no prédio central do TCA, conforme informou a assessoria do equipamento, está sob responsabilidade da empresa Siam, além disso brigadistas da empresa rapidamente controlaram a situação, e o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a vistoria. Não há feridos, e ainda não se sabe as causas ou danos.

O espaço administrativo do TCA está temporariamente instalado no estacionamento em uma estrutura provisória devido às reformas. Segundo a assessoria, não havia trabalhadores do TCA no prédio central no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros segue avaliando as condições do local e investigando as possíveis causas do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre danos estruturais ou materiais.