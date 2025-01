Dois aeroportos do Brasil estão entre os mais pontuais do mundo

Aeroporto de Brasília - Foto: Reprodução/Metrópoles/Breno Esaki

Dois aeroportos do Brasil conquistaram o ranking mundial de pontualidade das operações aéreas na categoria de médio porte em 2024. O levantamento de performance foi realizado pela Cirium, empresa de dados e análises da aviação, que mede o desempenho e a confiabilidade de companhias aéreas e aeroportos.

O Aeroporto de Brasília conquistou a segunda colocação, ficando atrás apenas do aeroporto de Tocumen no Panamá. O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ocupa a quarta posição no ranking de pontualidade mundial.

Segundo a Cirium, o desempenho pontual do aeroporto é medido pelos voos de partida dentro de 15 minutos do horário programado.

Em 2023 o Aeroporto JK, administrado pela Inframerica, já havia conquistado o quarto lugar entre os mais pontuais no mundo que movimentam entre 10 e 15 milhões de passageiros por ano. Em 2024, o aeroporto se destacou e ao longo do período, 88,19% dos voos decolaram no horário, com mais de 106 mil voos pontuais.