Médica agride motorista de aplicativo em Salvador; assista vídeo

O caso gerou repercussão nas redes sociais, após a divulgação do vídeo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma médica, identificada como Fedra Emanuela Aquino Barreto, está sendo acusada de agredir fisicamente e moralmente um motorista de aplicativo após uma corrida realizada no dia 26 de dezembro de 2024. O caso gerou repercussão nas redes sociais, após a divulgação do vídeo que mostra o momento da agressão.

Nas imagens, é possível observar a médica questionando o motorista, que se recusou a entrar na garagem do condomínio, que seria o destino da viagem. Em seguida, ela explica que não desceria na frente do condomínio por estar "cheia de joias".

O clima ficou tenso quando, do banco de trás do veículo, ela tentou virar o volante à força e começou a agredir o trabalhador com tapas no rosto e no corpo. Durante o ataque, a médica ainda chamou o motorista de "imbécil" diversas vezes.

Assista vídeo: