Salvador e RMS têm queda de mais de 12% nas mortes violentas

Salvador e a Região Metropolitana (RMS) apresentaram uma redução significativa nas mortes violentas em 2024, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta terça-feira, 7. A capital baiana registrou uma queda de 12,5% em comparação com 2023, enquanto os municípios da RMS tiveram uma redução ainda maior, alcançando 12,7%.

O secretário da SSP-BA, Marcelo Werner, destacou que os bons resultados são frutos de investimentos estratégicos nas diferentes macrorregiões da Bahia. “Esses resultados são fruto do nosso investimento em equipamentos de inteligência, em efetivo, em viaturas, perícia qualificada. Tudo isso reflete em uma melhor investigação, em um melhor planejamento, na melhor operacionalidade da Polícia Militar, no laudo produzido. É uma mudança, acima de tudo, de mentalidade”, afirmou o secretário.

A redução também foi observada em confrontos violentos, com uma diminuição de 8,5%, e nos feminicídios, com uma queda de 7,8%. No panorama geral, a Bahia registrou uma redução de 8,7% nas mortes violentas, atingindo o menor índice dos últimos 17 anos.

Em 2024, o Governo do Estado, por meio da SSP-BA, investiu na inauguração e modernização de 72 Unidades Conjugadas da Polícia Civil e Militar, além de mais 2.500 viaturas, armamentos, coletes balísticos e outros equipamentos de segurança. O reforço no combate à violência também contou com operações como Força Total, Unum Corpus, Ficco, Posto Legal e Cira, que resultaram em 19.172 prisões, das quais 1.132 foram feitas com o apoio do Sistema de Reconhecimento Facial.