Contagem regressiva: TCA recebe injeção milionária em reta final de requalificação

Obras do Teatro Castro Alvez avançam - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), autorizou um novo aumento no custo das obras de requalificação do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

De acordo com publicação no Diário Oficial desta terça-feira, 17, foi assinado o 8º termo aditivo ao contrato nº 015/24, que destina mais R$ 7.877.751,99 para a continuidade dos serviços.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Qual é o destino do recurso?

De acordo com o governo, o aumento está ligado a ajustes na chamada “meta física” da obra. Na prática, isso significa alterações no que será executado: houve ampliação de 7,36% em parte dos serviços, compensada por cortes de 2,06% em outros itens.

A obra é executada pela Sian Engenharia Ltda, contratada desde fevereiro de 2024, com recursos do Tesouro estadual.

Os recursos para este aditivo são provenientes diretamente do Tesouro Estadual, sob a gestão da Assessoria de Planejamento e Gestão da Secretaria de Cultura.

Em que pé estão as obras?

Iniciadas em 2024, após incêndio no ano anterior, as obras no Complexo Teatro Castro Alves alcançaram um percentual de conclusão de 70% em janeiro deste ano.

A previsão atual segue o cronograma inicial e, com isso, o TCA deve ser entregue no fim do primeiro semestre deste ano.

Entre as principais melhorias estão a climatização completa do foyer, que antes não contava com ar-condicionado, além de mudanças estruturais na sala principal, como a elevação do forro, que deve proporcionar um ganho significativo na qualidade acústica.

O projeto também inclui um prédio anexo, que será ligado ao corpo principal do teatro por meio de uma passarela, ampliando a funcionalidade do complexo cultural e integrando os espaços até a área próxima à Concha Acústica.