OBRAS E INVESTIMENTO
Contagem regressiva: TCA recebe injeção milionária em reta final de requalificação
As obras no complexo alcançaram um percentual de conclusão de 70% em janeiro deste ano
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), autorizou um novo aumento no custo das obras de requalificação do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.
De acordo com publicação no Diário Oficial desta terça-feira, 17, foi assinado o 8º termo aditivo ao contrato nº 015/24, que destina mais R$ 7.877.751,99 para a continuidade dos serviços.
Qual é o destino do recurso?
De acordo com o governo, o aumento está ligado a ajustes na chamada “meta física” da obra. Na prática, isso significa alterações no que será executado: houve ampliação de 7,36% em parte dos serviços, compensada por cortes de 2,06% em outros itens.
A obra é executada pela Sian Engenharia Ltda, contratada desde fevereiro de 2024, com recursos do Tesouro estadual.
Os recursos para este aditivo são provenientes diretamente do Tesouro Estadual, sob a gestão da Assessoria de Planejamento e Gestão da Secretaria de Cultura.
Em que pé estão as obras?
Iniciadas em 2024, após incêndio no ano anterior, as obras no Complexo Teatro Castro Alves alcançaram um percentual de conclusão de 70% em janeiro deste ano.
A previsão atual segue o cronograma inicial e, com isso, o TCA deve ser entregue no fim do primeiro semestre deste ano.
Leia Também:
Entre as principais melhorias estão a climatização completa do foyer, que antes não contava com ar-condicionado, além de mudanças estruturais na sala principal, como a elevação do forro, que deve proporcionar um ganho significativo na qualidade acústica.
O projeto também inclui um prédio anexo, que será ligado ao corpo principal do teatro por meio de uma passarela, ampliando a funcionalidade do complexo cultural e integrando os espaços até a área próxima à Concha Acústica.
Qual é o valor do novo aumento para as obras do Teatro Castro Alves?O novo aumento autorizado para as obras do Teatro Castro Alves totaliza R$ 7.877.751,99.
O que justifica o aumento no custo das obras?O aumento foi justificado por ajustes na “meta física” da obra, com uma ampliação de 7,36% em parte dos serviços e cortes de 2,06% em outros itens.
Qual é a empresa responsável pela execução das obras?A Sian Engenharia Ltda é a empresa contratada desde fevereiro de 2024 para a execução das obras de requalificação do TCA.
Qual a previsão de conclusão das obras do Teatro Castro Alves?A previsão é que as obras sejam concluídas no final do primeiro semestre deste ano, com 70% de progresso registrado em janeiro.
Quais são as principais melhorias em andamento no teatro?As melhorias incluem a climatização completa do foyer e mudanças estruturais na sala principal, que vão garantir uma qualidade acústica aprimorada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes